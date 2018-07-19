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الرئيسية | حوادث | شاحن هاتف يحرق منزلا في اشتوكة آيت باها

شاحن هاتف يحرق منزلا في اشتوكة آيت باها

شاحن هاتف يحرق منزلا في اشتوكة آيت باها
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:10

تدخلت عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدنية بمدينة بيوكرى، اليوم الخميس، من أجل إخماد حريق شبّ بمنزل في دوار "آيت داوود"، التابع إداريا للجماعة الترابية "وادي الصفا" بإقليم اشتوكة آيت باها.

الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، تسبب في خسائر مادية بالمنزل دون تسجيل ضحايا في الأرواح، في حين رجّح مصدر أمني أن يكون سبب نشوب الحريق شاحن هاتف.

وانتقلت إلى مكان الواقعة عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي لبيوكرى والسلطة المحلية ومصالح الوقاية المدنية، وتم فتح تحقيق في أسباب وظروف نشوب الحريق بالدقة اللازمة.

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