القضاء يؤجل محاكمة متهم بهتك عِرض قاصرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجات الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، البتّ في ملف مواطن أمريكي، من أصل مغربي، يتابع في حالة اعتقال بتهمم الاغتصاب وتصوير ضحاياه القاصرات وابتزازهن جنسيا بدوار الغريبي بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم أجلت هذا الملف إلى جلسة جديدة بتاريخ السابع من شهر غشت المقبل، بسبب عدم حضور إحدى الضحايا، مضيفة أن المتهم صوّر أفلاما داخل غرفة معدة بأحدث تقنيات التصوير .HD

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة "ح. د" على التحقيق، بعدما توصل بشكاية من لدن درك مجاط الذي تمكن، يوم 14 مارس الماضي، من اعتقال المعني بالأمر بتهمة هتك عرض قاصرتين بأحد دواوير جماعة مزوضة.

وجاءت عملية الاعتقال فور توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العام تظهر المهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين كل واحدة منهما على انفراد إلى جانب شاشة تلفاز كبيرة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.

وكانت عائلة المتهم تقدمت، عبر محاميه الخاص، بوثائق تؤكد استعماله لوصفات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية.

يذكر أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعرب عن خوفه الشديد من تسرب هذه الفيديوهات الملتقطة وسقوطها في أيادي جهات خارجية ستعمل على ترويجها في المواقع التجارية التي تشتغل في مجال الجنس؛ وهو ما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن ويقوض المصلحة العامة للطفلات المغتصبات، معتبرة أن أي تنازل للقاصرات غير مجدٍ ولا يمكن الاحتجاج به للإفلات من العقاب.