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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل محاكمة متهم بهتك عِرض قاصرات

القضاء يؤجل محاكمة متهم بهتك عِرض قاصرات

القضاء يؤجل محاكمة متهم بهتك عِرض قاصرات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:05

أرجات الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، البتّ في ملف مواطن أمريكي، من أصل مغربي، يتابع في حالة اعتقال بتهمم الاغتصاب وتصوير ضحاياه القاصرات وابتزازهن جنسيا بدوار الغريبي بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم أجلت هذا الملف إلى جلسة جديدة بتاريخ السابع من شهر غشت المقبل، بسبب عدم حضور إحدى الضحايا، مضيفة أن المتهم صوّر أفلاما داخل غرفة معدة بأحدث تقنيات التصوير .HD

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة "ح. د" على التحقيق، بعدما توصل بشكاية من لدن درك مجاط الذي تمكن، يوم 14 مارس الماضي، من اعتقال المعني بالأمر بتهمة هتك عرض قاصرتين بأحد دواوير جماعة مزوضة.

وجاءت عملية الاعتقال فور توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العام تظهر المهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين كل واحدة منهما على انفراد إلى جانب شاشة تلفاز كبيرة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.

وكانت عائلة المتهم تقدمت، عبر محاميه الخاص، بوثائق تؤكد استعماله لوصفات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية.

يذكر أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعرب عن خوفه الشديد من تسرب هذه الفيديوهات الملتقطة وسقوطها في أيادي جهات خارجية ستعمل على ترويجها في المواقع التجارية التي تشتغل في مجال الجنس؛ وهو ما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن ويقوض المصلحة العامة للطفلات المغتصبات، معتبرة أن أي تنازل للقاصرات غير مجدٍ ولا يمكن الاحتجاج به للإفلات من العقاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:12
قبل ان اقرأ انه من اصل مغربي قلت في نفسي القضية فيها ان
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18
2 - متابع من الصويرة الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:22
أتحدى الجميع أن يعاقب هذا الأمريكي بعقوبة سجنية توازي خطورة ما اقترفه من جرم.
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16
3 - سعيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:25
يجب الأخذ بعين الإعتبار الشهادة المدلى بها حتى يتمكن القضاء إضافة والديه والطبيب في التحقيق لمعرفة صحة خلله وفي حالة صحتها وجب على القضاء القبض على والديه لعدم التبليغ بأن إبنهم يشكل خطرا أما أمرسكي أو صومالي فهاذا يخصه ووجب الضرب من حديد على هته الجراثم البشرية
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12
4 - tatay الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:25
لا يجب محاكمة المواطن الامريكي لا نريد ازمة دبلوماسية مع الدول الصديقة حتى وان فعل الافاعيل بالمغرب لا يجب مؤاخذة اي مواطن من الدول الشقيقة سواء الاروبية او الامريكية الديبلوماسية هي كل شيء
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-35
5 - غيور على وطنه الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:29
إلا كنتوا رجال حكموا عليه ب 20سنة يلاه ورونا رجولة يلاه يلاه
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27
6 - brahim الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:39
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفساد يصنع المعجزات. ظهر الفساد في البر والبحر. .......
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12
7 - hamid الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:45
الى رقم 2 يااخي ربما لاتعرف عقاب هذا الفعل في امريكا من حسن حظه انه قام بذلك في المغرب ولن يتجاوز العقاب 5سنوات اوماقارب ذلك في حين انه في امريكا قد يصل الحكم الى 20 سنة كاملة اذا اقترن الاغتصاب بالعنف
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11
8 - بوزنيقة الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:53
سيحاكم ثم يعطا له يوم او يومين لير امه او خالته في المشفى ولن يعود لسجن كما وقع سابقا
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5
9 - إدريس الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:54
الٱهم هو ٱن القضية ٱصبحت في يد العدالة ولا يمكن في أي حالة من الأحوال التغاضي عن هذه الأفعال المشينة التي تؤثر سلبا على سمعة المجتمع وبالتالي هضم حق القاصرين والتغرير بهم . العدالة في هذه النازلة لها من الحجج ما بكفي لإذانة المتهم
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4
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