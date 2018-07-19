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كُتّاب وآراء
"اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار
حاول شخص في عقده الثالث بحي تاركة بمقاطعة المنارة بمراكش، اليوم الخميس، الانتحار من خلال الإلقاء بنفسه الطابق الثالث لإدارة الضرائب؛ وهو ما أدى إلى حالة استنفار استدعت حضور مصالح السلطة المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وعملت على إقناع المعني بالتراجع عن قراره.
وأرجعت مصادر هسبريس سبب المحاولة المذكورة إلى توصل الشخص المعني بإشعار لأداء ضريبة باهظة؛ وهو ما دفعه إلى الانتفاض داخل إدارة الضرائب، بعدما جرى اقتطاع مبلغ مالي من حسابه البنكي بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر نفسها أن المحاولات المتعددة لإقناع هذا الشخص أثمرت، بعدما مكنت من دفعه إلى العدول عن قراره، إثر تقديم وعود بتسوية مشكلته ومعالجتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ما هي هده الوعود التي سيتقبلها هدا الشخص للعدول عن الانتحار ؟
و هل يجب ان يهددكم كل شخص لمراجعة ما له و ما عليه
الله اشوف من حالنا