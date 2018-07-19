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الرئيسية | حوادث | "اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار

"اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار

"اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:15

حاول شخص في عقده الثالث بحي تاركة بمقاطعة المنارة بمراكش، اليوم الخميس، الانتحار من خلال الإلقاء بنفسه الطابق الثالث لإدارة الضرائب؛ وهو ما أدى إلى حالة استنفار استدعت حضور مصالح السلطة المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وعملت على إقناع المعني بالتراجع عن قراره.

وأرجعت مصادر هسبريس سبب المحاولة المذكورة إلى توصل الشخص المعني بإشعار لأداء ضريبة باهظة؛ وهو ما دفعه إلى الانتفاض داخل إدارة الضرائب، بعدما جرى اقتطاع مبلغ مالي من حسابه البنكي بهذا الخصوص.

وأضافت المصادر نفسها أن المحاولات المتعددة لإقناع هذا الشخص أثمرت، بعدما مكنت من دفعه إلى العدول عن قراره، إثر تقديم وعود بتسوية مشكلته ومعالجتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - بيلوط الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:23
والله كون مكان حرام الإنتحار لو 99% نتاحرو ويبقاو فيها هير هوما ، بنادم غارق كريديات ويزيدوك الضراءب . ديرو هاد الضرائب على لي لباس عليه سيرو عند اخنوش وقطعو ليه من بانك ولا حاقرين على درويش.
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22
2 - مهبولة الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:24
ياربي السلامة عيش نهار تسمع خبار أنا رأيي كل واحد فينا كون طلعوه فشي بلاصة عالية وتشوف واش تلقا المغاربة كلهم مخبوطين مع الارض ولا لا الانتحار عمرو مكان حل
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2
3 - بوزنيقة الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:28
مع ان الانتحار حرام لكن ان كانت متوفرة له كل شروط العيش لما فعل دالك الظلم الحكرة الى غير ذالك
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6
4 - منتصر الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:31
اعفاء اصحاب الشركات و الاثرياء من الضريبة و المواطن البسيط يثقل كاهله
ما هي هده الوعود التي سيتقبلها هدا الشخص للعدول عن الانتحار ؟
و هل يجب ان يهددكم كل شخص لمراجعة ما له و ما عليه
الله اشوف من حالنا
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12
5 - شمالي الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:32
لاحول ولا قوة إلا بالله،يا ايها المسؤولون رفقا بهذا الشعب الذي نهبتم،فهذه الحلة سوى مثل بسيط،فهناك اشخاص باعوا ملكهم واقترضوا من أجل دفع الضرائب لكي لا يجوز بهم في السجن او الحجز عن الممتلكات بسبب خطأ أو تقدير متعمد، فتوجد ملابين الشكايات في مصلحة الضرائب من كثرة الاخطاء الرقمية و الزيادات الوهمية دون ان تحل او تراجع على الأقل،وذلك راجع إلى تفشي الفساد والمفسدين والرشوة و السماسرة إلخ.... الدولة تقتل مواطنيها غصبا.
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5
6 - naora الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:33
il n ont pas le droit de prélever directement de son compte sans son accord préalable !!!! La banque est engagé aussi dans ce crime
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5
7 - عبدالله من امريكا الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:34
السلام عليكم. هذه هي بسالة ديال بصاح. أصبحت موضة عند المغاربة.
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8 - مصلحة الضرائب الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:36
مصلحة الضرائب لا يتابعون أصحاب الشركات الكبرى والمشاريع المربحة والتجار الكبار والمتملصين من الضرائب كيحكرو غى على الدرويش للى ريالاتو معدودا ...
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9
9 - bruce الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:43
c'est la seule façon qui reste pour remplir les caisses de l'état prendre l argent des gens sans jugement de leur compte tu sais que l inspecteur des finances peut estimer ce qu il veut et prendre l argent du compte comme il veut qu il pays!!!!!!??¿?
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10 - atis الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:48
طبعا إدارة الضرائب تقتطع مباشرة من الحساب البنكي للمواطن ، باش تخلص تقاعد النواب البرلمانيين و الوزراء . المواطن ليه الله سبحانه وتعالى. بالصحة والراحة التقاعد سي بن كيران .اللهم بارك فيه حلالا طيبا
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11 - حسن حسون الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:50
المغاربة تلفوا ، اذا حدت اقتطاع ، قدم شكاية و تابع الامر لأن الاقتطاعات غير المبررة ممكن ان تحدت و الخطأ بشري و وارد لكن بعض التعليقات تتحدت و كان المغرب غابة سوداء و كل شيء فيه ماساوي ، و ان اصابك شيئ ما فالحل الوحيد هو الانتحار.اتقوا الله في اطفالنا و لنعطيهم بصيصا من الامل و لا تكونوا سوداويين الى اقصى الحدود.التفاؤل فيه خير و الانتحار حرام .لا يوجد اي اقتطاع في الكون ممكن ان يسقطني في الكفر او يفرقني عن وابواي ، زوجتي ، ابنائي و أصدقائي. انا اقولها : فضلا و ليس امرا لنكن ايجابيين و لنتمن المبادرات الجميلة ولنكف عن اصطياد الاخبار و الاحدات السيئة ليبدأ اطلاق وابل الانتقادات ، النواح و البكاء دون تقديم حل يذكر .
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