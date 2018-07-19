تمثيل جريمة قتل سيدة طعنا ودهسا في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

جرت، بعد زوال اليوم الخميس، عملية إعادة تمثيل جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الثلاثينيات من العمر، بعد تلقيها لطعنات من سلاح أبيض بأنحاء متفرقة بجسدها، قبل أن يعمد مقترف الجريمة إلى دهسها بواسطة سيارة، حيث فارقت الحياة بعين المكان، في حي الداخلة وسط مدينة أكادير.

وفي تفاصيل جريمة القتل، التي جرت عملية إعادة تمثيلها تحت إنزال أمني كبير؛ فقد وجّه طليق الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية، ليلة يوم 12 يوليوز الجاري، طعنات قاتلة إليها وعمد بعدها إلى دهسها بواسطة سيارتها الخاصة، على إثر خلافات بينهما.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى قد تمكّنت من إيقاف مقترف الجريمة بدوار "آيت واكمار"، في الجماعة الترابية واد الصفا، يوما بعد ارتكابه الجريمة، حيث حاول وضع حد لحياته بمنزله عبر تناول مادة سامة، استدعت نقله على عجل إلى مستشفى أكادير، حيث خُضع للعلاجات اللازمة، قبل أن تتسلمه مصالح أمن أكادير.

ومن المنتظر أن تعرض عناصر الشرطة القضائية بأكادير، التي باشرت تحرياتها في الموضوع، المشتبه فيه بارتكاب جريمة القتل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، للنظر في التهم الموجهة إليه.