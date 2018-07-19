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الرئيسية | حوادث | تمثيل جريمة قتل سيدة طعنا ودهسا في أكادير

تمثيل جريمة قتل سيدة طعنا ودهسا في أكادير

تمثيل جريمة قتل سيدة طعنا ودهسا في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:19

جرت، بعد زوال اليوم الخميس، عملية إعادة تمثيل جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الثلاثينيات من العمر، بعد تلقيها لطعنات من سلاح أبيض بأنحاء متفرقة بجسدها، قبل أن يعمد مقترف الجريمة إلى دهسها بواسطة سيارة، حيث فارقت الحياة بعين المكان، في حي الداخلة وسط مدينة أكادير.

وفي تفاصيل جريمة القتل، التي جرت عملية إعادة تمثيلها تحت إنزال أمني كبير؛ فقد وجّه طليق الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية، ليلة يوم 12 يوليوز الجاري، طعنات قاتلة إليها وعمد بعدها إلى دهسها بواسطة سيارتها الخاصة، على إثر خلافات بينهما.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى قد تمكّنت من إيقاف مقترف الجريمة بدوار "آيت واكمار"، في الجماعة الترابية واد الصفا، يوما بعد ارتكابه الجريمة، حيث حاول وضع حد لحياته بمنزله عبر تناول مادة سامة، استدعت نقله على عجل إلى مستشفى أكادير، حيث خُضع للعلاجات اللازمة، قبل أن تتسلمه مصالح أمن أكادير.

ومن المنتظر أن تعرض عناصر الشرطة القضائية بأكادير، التي باشرت تحرياتها في الموضوع، المشتبه فيه بارتكاب جريمة القتل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، للنظر في التهم الموجهة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:40
بحال هاد خاصهم الاعدام بالكرسي الكهربائي لاش غادي، يعيش راهم عالة على المجتمع و زايدينها بالجرائم
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32
2 - أستـــ الإجتماعيات ـــــــاذ الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:51
قرأت المقال الذي نشر حينها، هنا في هسبريس، و قرأت التعليقات القراء،
و كثيرا من تلك التعلقيات كانت تنم عن الحمق و التحيز ضد المرأة المغربية، أحدهم قال أن المرأة المغربية طغت و فرعنت، لذلك بعض الرجال يخرجون عن طوعهم و يرتكبون جرائم في حقهن، و آخرون قالوا أن هذا الطغيان و الفرعنة مرده مدونة الأسرة !!!
و ها نحن اليوم نكتشف أن القاتل من أصحاب السوابق العدلية، أي أنه مجرم عنيف بطبعه، فهل يا ترى مدونة الأسرة هي المسؤولة عن إنحرافه و إجرامه ؟!!
ما قام به هذا الرجل جريمة شنعاء، لا يرتكبها شخص طبيعي متزن، هذه الجريمة هدفها الإنتقام و ناتجة عن حقد و كراهية كبيرين، طعن في كل أنحاء جسد الضحية و دهسها بسيارة، مع العلم أنها طليقته، حتى و لو قامت بكل الرذائل و مارست كل أنواع الإنحراف، لم تعد له عليها سلطة و لا تمس عرضه أو كرامته في شيء.
المرأة المغربية ليست إستثناءا في زمن العولمة، في كل المجتمعات يزداد هامش الحرية التي تنعم به المرأة يوما بعد يوم، و كالرجل هناك من تستفيد من هذه الحرية بشكل إيجابي، و هناك من تنجرف نحو الإنحلال و التمرد على الأعراف و الأخلاق.
فأتركوا المرأة المغربية في سلام.
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3 - نورالدين بنعربية الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:03
الاعدام هو الحل وهو السبيل الوحيد لإيقاف نزيف زهق الارواح التي أصبحت أرخص شيء عند بني البشر .
ان الله عنما شرع النفس بالنفس يعلم جيدا الهدف من ذلك ولو طبقنا الاية كما أراد الله وأحب لحلت المشكلة ولعاشت الأمة بسلام امنة مطمئنة.
بالله عليكم اين اولئك الذين نادوا بالغاء حكم الاعدام ؟ لنفترض شخص ما فعل بابنتكم او اختكم او عزيزتكم ماذا يكون ردكم؟
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4 - salim الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:19
هل اعادة تمثيل الجريمة قانوني؟؟؟ و ماذا لو رفض الضنين ذلك؟؟؟
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5 - السكتاني الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:26
إنها الغيرة يا سادة، حرية المرأة أفقدت صواب الرجال، اللهم من بدل مدينته فينجو، نصف السجناء بسبب النفقة وهلم جرا، لماذا الحضانة في يد المرأة، أعتقد أنه من يستطيع تحمل نفقات الاولاد يستحق حضانتهم، وان كان الرجل والمرأة ميسورين تجرى القرعة او التراضي في حضانة الاولاد،
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6 - أستاذة الاجتماعيات الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:33
المشاكل الزوجية لا تخلو من أي أسرة،لكن يجب حلها بالاحتكام للعقل وشرع الله عز وجل وليس باقتراف الجرائم،والبعد عن مبادئ ديننا السمح الحنيف هو الذي يجعلنا نسمع مثل هذه الأخبار .لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
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7 - saadoudi الخميس 19 يوليوز 2018 - 22:39
الاعدام لكي نعطى درسا لمجرمين اخرين
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