24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

  3. استيراد 13 نوعاً من النفايات بقانون لم يدخل حيز التنفيذ في المملكة (5.00)

  4. مشتكية برئيس التعاضدية: "الابتزاز مقابل الجنس" انحطاط مرفوض (5.00)

  5. تأجيل حسم معاشات البرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط رشوة ألف درهم يورط مستشارة جماعية

ضبط رشوة ألف درهم يورط مستشارة جماعية

ضبط رشوة ألف درهم يورط مستشارة جماعية
هسبريس من مراكش
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 05:50

أوقفت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، مستشارة جماعية بمقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة، ليتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالة قضيتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المستشارة الجماعية المذكورة، التي تشغل نائبة رئيس مقاطعة النخيل، ضُبطت في حالة تلبس بتسلم مبلغ 1000 درهم، مقابل التوسط لأحد الأشخاص للحصول على رخصة اقتصادية، بعد نصب كمين من خلال نسخ الأوراق المالية التي تسلمتها من المشتكي.

وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق موظف تابع لوزارة الداخلية يشغل ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة جيليز، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الارتشاء، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.