24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:43
|06:27
|13:39
|17:19
|20:41
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
- ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
استيراد 13 نوعاً من النفايات بقانون لم يدخل حيز التنفيذ في المملكة (5.00)
مشتكية برئيس التعاضدية: "الابتزاز مقابل الجنس" انحطاط مرفوض (5.00)
- اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (108)
- "مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه - (94)
- بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين - (87)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (85)
- هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط رشوة ألف درهم يورط مستشارة جماعية
أوقفت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، مستشارة جماعية بمقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة، ليتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالة قضيتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المستشارة الجماعية المذكورة، التي تشغل نائبة رئيس مقاطعة النخيل، ضُبطت في حالة تلبس بتسلم مبلغ 1000 درهم، مقابل التوسط لأحد الأشخاص للحصول على رخصة اقتصادية، بعد نصب كمين من خلال نسخ الأوراق المالية التي تسلمتها من المشتكي.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق موظف تابع لوزارة الداخلية يشغل ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة جيليز، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الارتشاء، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.