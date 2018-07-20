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كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة لصوصية وترويج المخدرات بصفرو
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة صفرو، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة تحت التهديد بالعنف، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه بهم تورطوا في ارتكاب عدة عمليات سرقة بالعنف، فضلا عن اتجارهم في المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفا أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة للتحقق من ارتباطهم المحتمل باقتراف سرقتين وقعتا يوم 8 يوليوز الجاري، وكان ضحيتهما سائقي سيارة أجرة تم سلبهما هاتفين نقالين ومبالغ مالية تحت التهديد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها.