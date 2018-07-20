إيقاف متهمة بتعنيف ممرضة بمستشفى تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

قرّرت النيابة العامة بابتدائية تاونات، الخميس، الاحتفاظ بمتهمة بالاعتداء على ممرضة تعمل بالمستشفى الإقليمي لتاونات رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين عائشة، بعد أن تم تقديمها أمام نائب وكيل الملك في حالة اعتقال، وتحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد أولى جلسات المحكمة للنظر في ملف هذه القضية.

وكانت المتهمة، التي تتحدر من دوار اولاد موسى بني بربر بمنطقة بوهودة، قد تم توقيفها، الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي لتاونات على خلفية اتهامها بالاعتداء، أثناء زيارتها أحد أقاربها الذي يرقد هناك، على الممرضة الرئيسة لمصلحة طب الأطفال، وضربها على رأسها بواسطة قنينة زجاجية.

وقد أصيبت الممرضة جراء هذا الحادث بجرح غائر، كما تم تداول ذلك في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوما.

في غضون ذلك، نظمت الشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي لتاونات، وقفة تضامنية مع الممرضة. واتفقت النقابات الصحية، حسب ما أكده أحمد الفتحي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتاونات (UMT)، لهسبريس، على عقد اجتماع موسع لها، غدا الجمعة، قصد توحيد موقفها من الاعتداءات، التي تطال الأطر الصحية والطبية أثناء مزاولة عملها، وإصدار بلاغ مشترك في الموضوع.