جمارك باب مليلية تحبط تهريب امرأة للكوكايين

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي باب مليلية من إحباط عملية تهريب كمية من الكوكايين حاولت امرأة إدخالها إلى المغرب.

ارتياب الجمركيين في أمر المرأة القادمة من مدينة مليلية جعلهم يخضعونها لتفتيش دقيق مكنهم من اكتشاف حيازتها 487 غراما من الكوكايين كانت تنوي إدخالها إلى الناظور.

وأحيلت المعنية بالأمر، البالغة من العمر 40 سنة، على الشرطة القضائية بالناظور، ووضعت رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.