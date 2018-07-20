مديرية الضرائب توضح بخصوص محاولة انتحار

هسبريس من الرباط

ذكرت المديرية العامة للضرائب أن محاولة الانتحار، التي أقدم عليها مواطن بمقرها بمدينة مراكش، كانت بسبب إشعار للغير الحائز لتحصيل الضريبة المهنية.

وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في توضيح لها توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر قدم، أمس الخميس، إلى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، واستقبلته المديرة الجهوية بعد محاولة الانتحار.

وأضافت المديرية أن مسؤولي الضرائب شرحوا له كل التفاصيل المتعلقة بملفه، وأن الأمر يتعلق بإشعار للغير الحائز (ATD) لتحصيل الضريبة المهنية التي لا تدخل في إطار اختصاص المديرية العامة للضرائب.

ويدخل إشعار للغير الحائز ضمن الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية طبقاً للفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وراج فيديو يظهر المعني بالأمر وهو يحاول الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى حالة استنفار استدعت حضور مصالح السلطة المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وعملت على إقناع المعني بالتراجع عن قراره.