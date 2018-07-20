الحرس الإسباني يُجهض محاولة هجرة مغاربة بسبتة

متابعة من خالد ملوك

اعترضت وحدات خاصة، تابعة لجهاز الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة، سبيل قارب كان يقل عشرة مهاجرين مغاربة قادمين من أحد سواحل مدن الشمال، على مستوى المياه المجاورة لمضيق جبل طارق.

وذكرت مصادر أمنية إسبانية أنه تم اعتراض القارب على بعد ميل بحري عن الساحل الشمالي لسبتة.

وأضافت أنه تم إيقاف مغربيين آخرين على مستوى شاطئ لابورليرا بسبتة، يرتديان بذلة غوص مصنوعة من النيوبرين، وكانا يحاولان الوصول إلى إسبانيا سباحة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن جميع الموقوفين بالغون ويحملون الجنسية المغربية، موضحة أن امرأة واحدة كانت ضمن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية.

وطالبت القيادة العليا للأمن بسبتة، بتنسيق مع فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، بتسليم المعتقلين إلى السلطات المغربية المرابطة بمعبر "ترخال" الحدودي.

وكالة الأنباء الإسبانية، التي أوردت الخبر، لم تستبعد إمكانية مطالبة هؤلاء المهاجرين بالحماية الدولية، مشيرة إلى أن المركز المخصص لإيواء المهاجرين الأجانب مؤقتا بسبتة أصبح يؤوي 640 نزيلا، خاصة المنحدرين من دول العمق الإفريقي والأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين.