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كُتّاب وآراء
مسكر ماء الحياة يورّط شقيقيْن بمدينة خريبكة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية التفتيش التي تم القيام بها في إطار القضية المذكورة مكنت من حجز حوالي 17 لترا من مسكر ماء الحياة، فيما ما يزال البحث جاريا للوصول إلى مكان اختباء شقيق الموقوف.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه وُضع رهن تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات ارتكاب الجريمة المتمثلة في حيازة وترويج "الماحيا".