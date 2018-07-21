عقرب تنهي حياة طفلة في ربيعها الثالث بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فارقت طفلة الحياة متأثرة بسم عقرب لسعتها، أمس الجمعة، بمسقط رأسها بدوار أولاد القاضي، ضمن النفوذ الترابي لجماعة أولاد الصغير أولاد عفيف في إقليم سطات.

الضحية"و. س"، البالغة من العمر 3 سنوات، تعرّضت للسعة عقرب بمنزل العائلة، وجرى نقلها على وجه السرعة، في حالة صحية حرجة، إلى قسم المستعجلات بمدينة سطات.

وبعد الإسعافات الأولية، أدخلت الطفلة إلى قسم العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة دقائق بعد ذلك، فأحيلت جثتهاعلى قسم الأموات، وجرت معاينتها من قبل طبيب التشريح المختص، وسلّمت لأهلها ظهر اليوم الجمعة قصد الدفن.