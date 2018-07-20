24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)

  2. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  3. ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية" (5.00)

  4. بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة (5.00)

  5. بوصوف يثمّن بناء مركز ثقافي جديد في سانت إتيان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الانتحار يستنفر الدرك الملكي في البروج وبرشيد

الانتحار يستنفر الدرك الملكي في البروج وبرشيد

الانتحار يستنفر الدرك الملكي في البروج وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:18

تناول عون مصلحة بالجماعة الترابية البروج، اليوم الجمعة، سائل "الماء القاطع"، في محاولة منه لوضع حد لحياته، لأسباب فتحت بشأنها عناصر الدرك بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ورجّحت مصادر مطلعة أن تكون الأسباب اجتماعية.

وحسب مصادر هسبريس فإن المستخدم "ع، ح"، في عقده الخامس، نقل على إثر الواقعة إلى المستشفى بسطات لتلقي العلاجات اللازمة، وجرى نقله في مرّة ثانية إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء، بسبب خطورة وضعه الصحّي حيث لا يزال يتلقى العلاجات هناك.

وفي حالة ثانية خضعت، اليوم الجمعة، جثة أربعيني للتشريح من قبل طبيب مختص، تبعا لتعليمات النيابة العامة بسطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بعد تناوله مادة سامة، تستعمل في القضاء على القوارض بمسقط رأسه بمنطقة الدروة ناحية برشيد.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن "ع، ه" نقل على متن سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإنقاذ حياته، وقرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم الإنعاش، إلّا أنه فارق الحياة بالرغم من التدخلات الطبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ما هذا؟ الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:47
المحور برشيد - سطات منطقة الإنتحار بامتياز لا يعرف سبب لهذه الظاهرة بهذه المنطقة على وجه الخصوص. رغم أن بها أكبر وأقدم مستشفى للأمراض النفسية بالمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - ساكن تحتهم بقليل الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:48
يجب تغييير مدينة سطات الى ميدينة قسنطينة لان الاسم مؤنث كانه يعود لامراة سطات شخصا واتلفت عقله وبقيت مرتبطة به الان يجب استبدالها باسم اخر هي وبرشيد المتداول من التراث يقولون سطات اسطي برشيد اداوي اصبحا عكسا العيطة ويجب وضع اسم يتماشى مع الحداثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Abou majd الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:55
يجب أن يستنفر الحكومة لايجاد حلول لمشاكل المواطنين المتراكمة واخلاق الحقوق والقيام بالواجبات المشكال تستفحل ولا ينفع معها فتح تحقيق حتى هؤلاء المحققون بدا يحيق بهم ما يحيق بالمواطنين حيث عشنا لحظات عصيبة وماسفة حقا باقدام عدد من رجال الشرطة والدرك والسلطة على الانتحار لا بد من الحد من هذه الفواجع الاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - دائم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:12
هذا الرجل الذي انتحر والذي يعمل بالجاعمة عون مصلحة ولتذكر المواطن أن موظف الجماعة يتقاضى أجرا زهيدا لا يتعدى ثلاثة آلاف درهم والتي تجعله يعش عيشة ضنكا وشقية منا يضطر إلى الإقتراض من البنك ليزيد معانات فوق معاناته وهذا من العوامل التي أدت بإنتحار هذا العون بالجماعة.و في الرباط العاصمة لم يتوصلوا موظو الجماعة براتهم منذ شهور و هو عبارة عن تعويضات عن العمل الشاق الذي يقومون به خارج الإدارة من إصلاح الإنارة وغرس النباتات والعناية بها وغيرها من الأعمال الشاقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.