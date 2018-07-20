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كُتّاب وآراء
الانتحار يستنفر الدرك الملكي في البروج وبرشيد
تناول عون مصلحة بالجماعة الترابية البروج، اليوم الجمعة، سائل "الماء القاطع"، في محاولة منه لوضع حد لحياته، لأسباب فتحت بشأنها عناصر الدرك بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ورجّحت مصادر مطلعة أن تكون الأسباب اجتماعية.
وحسب مصادر هسبريس فإن المستخدم "ع، ح"، في عقده الخامس، نقل على إثر الواقعة إلى المستشفى بسطات لتلقي العلاجات اللازمة، وجرى نقله في مرّة ثانية إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء، بسبب خطورة وضعه الصحّي حيث لا يزال يتلقى العلاجات هناك.
وفي حالة ثانية خضعت، اليوم الجمعة، جثة أربعيني للتشريح من قبل طبيب مختص، تبعا لتعليمات النيابة العامة بسطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بعد تناوله مادة سامة، تستعمل في القضاء على القوارض بمسقط رأسه بمنطقة الدروة ناحية برشيد.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن "ع، ه" نقل على متن سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإنقاذ حياته، وقرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم الإنعاش، إلّا أنه فارق الحياة بالرغم من التدخلات الطبية.