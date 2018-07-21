تفكيك عصابة تسرق المضخات المائية في شيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت السلطة المحلية بقيادة سيدي المختار وعناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بالمنطقة نفسها، الجمعة، فردا من عصابة متخصصة في سرقة المضخات المائية والمحولات الكهربائية، روعت ساكنة أولاد المومنة والسعيدات وآيت هادي بإقليم شيشاوة وزرعت الرعب في قلوبهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العصابة قامت بسرقة العديد من المحولات الكهربائية والمضخات المائية بالضيعات الفلاحية والآبار التابعة للدولة، مضيفة أن هذه العملية تمت بعد إلقاء القبض على عضو منها في عقده الثالث وحجز سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة، فيما تمكن باقي أفرادها من الفرار.

وجاءت عملية الإيقاف المشار إليها بعد تعرض مولد كهربائي يستعمل في تحويل التيار إلى مضخة مائية قصد استخراج الماء الشروب من بئر بدوار تابع لجماعة أولاد المومنة للسرقة، تضيف المصادر ذاتها.

وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار انتقلت إلى مكان الحادث، فور توصلها بإشعار في الموضوع، وأطلقت حملة تمشيطية أسفرت عن العثور على أحد أفراد العصابة المسمى "عبد اللطيف. ن".

يذكر أن درك شيشاوة نقل الموقوف إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته في رجله، وفتح تحقيقا أوليا في النازلة، ويواصل البحث عن باقي أفراد العصابة الفارين.