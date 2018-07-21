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الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار تلازم وفاة فتاة في سيدي بوصبر

شبهة الانتحار تلازم وفاة فتاة في سيدي بوصبر

شبهة الانتحار تلازم وفاة فتاة في سيدي بوصبر
هسبريس من وزان
السبت 21 يوليوز 2018 - 00:22

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة وزان بإجراء تشريح طبي لجثة فتاة، بعدما وُجدت المفارقة للحياة معلقة بمنزل أسرتها بدوار امزاورو بجماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة، التي تبلغ من العمر حوالي 19 سنة، وجدت جثة هامدة معلقة بالتجمع السكاني سالف الذكر في ظروف غامضة. وقد جرى نقل جثة الهالكة في بادئ الأمر إلى مستودع الأموات بمدينة وزان، قبل أن تأمر النيابة العامة بإجراء تشريح بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية، حيث عاينت جثة الهالكة وفتحت بحثا قضائيا لمعرفة ظروف وملابسات الفتاة مستحضرة معاناتها من مشاكل شخصية وعائلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد السبت 21 يوليوز 2018 - 00:29
هادشي لي كايوقع هاد الأيام فالمغرب و الله ما كايبشر بالخير !!!
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