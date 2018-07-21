نزاع حول الرّعي يفضي إلى جريمة قتل ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز الدروة سرية برشيد، مساء أمس الجمعة، شابّا يشتبه بارتكابه جريمة قتل في حق رجل ستيني، بعدما وجّه إليه ضربة على رأسه بواسطة حجر. وقد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، فإن المشتبه به، المنحدر من دوار المعيزات أولاد الشرقي إقليم قلعة السراغنة، كان يرعى قطيعا من الأغنام بدوار أولاد عباس بجماعة ابن مشيش إقليم برشيد، فتقدّم نحوه أحد الأشخاص ينحدر من قصبة ابن مشيش بعمالة برشيد، طالبا منه إبعاد الماشية من المكان. فدخل الاثنان في مشادة كلامية تطورت إلى تبادل للضرب والجرح، انتهت بتوجيه الشاب ضربة بواسطة حجر إلى جبين الستيني أصابته بجرح، فتوجّه إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد ذلك.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات، أعطت أمرها إلى الضابطة القضائية بمركز الدروة، بنقل جثة الهالك إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء لتحديد أسباب الوفاة، والاستماع إلى المشتبه به، في بحث تمهيدي، حول علاقته بالحادث. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التشريح الطبي، وعرضه على الوكيل العام للملك بسطات للنظر في علاقته بجريمة القتل.