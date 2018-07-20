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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم شاحنة بالطريق السيار نواحي سطات
نجا سائق شاحنة من الحجم الكبير، مساء اليوم الجمعة، من موت محقّق بعد اندلاع النيران في مقصورة الشاحنة، التي كان يقودها على مستوى الطريق السيار بناحية مدينة سطات.
واستنادا إلى مصادر مطّلعة، فإن سائق الشاحنة كان متّجها بحمولة من الرمال من مراكش نحو سطات، عبر الطريق السيار، إلا أن الشاحنة زاغت عن الطريق، واندلعت فيها النيران، على مستوى النقطة الكيلومترية 95 في النفوذ الترابي لإقليم سطات.
وأضافت المصادر نفسها أن الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، وقامت بنقل السائق إلى مستعجلات سطات لتلقي الإسعافات اللازمة.
فيما فتحت عناصر الدرك الملكي، التابعة لكوكبة الدراجات بسطات، بحثا في النازلة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وقوع الحادث، ومعرفة أسباب اندلاع النيران، التي رجّحت المصادر ذاتها أن تكون ناتجة عن تماس كهربائي.