محكمة سلا توزع أحكاما بالسجن على متطرفين

هسبريس - و.م .ع

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بأحكام تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا في حق 18 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهمين الرئيسيين بـ20 سنة سجنا نافذا، وبـ18 سنة نافذة في حق متهم واحد، و16 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، و15 سنة نافذة في حق خمسة متهمين، فيما قضت بعشر سنوات سحنا نافذا في حق خمسة متهمين، وثماني سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد وغرامة قدرها 5 الاف درهم.

وتوبع المتهمون من أجل تهم " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية" كل حسب المنسوب اليه.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد "أنه في إطار الابحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن في أكتوبر 2017 من تفكيك خلية ارهابية كان أفرادها ينشطون بمدن فاس والدار البيضاء وخريبكة ومكناس وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم موالية للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" إلى جانب انخراط أفرادها في اكتساب خبرات في تصنيع المتفجرات ".