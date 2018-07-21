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الرئيسية | حوادث | قتيل و3 معطوبين في اصطدام بين دراجتين ببيوكرى

قتيل و3 معطوبين في اصطدام بين دراجتين ببيوكرى

قتيل و3 معطوبين في اصطدام بين دراجتين ببيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 21 يوليوز 2018 - 14:10

لقي شاب في العشرينات من العمر مصرعه، اليوم السبت، على الطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينة بيوكرى وجماعة آيت اعميرة في اشتوكة آيت باها، إثر اصطدام قوي بين دراجتيْن ناريّتين، إحداهما براكب واحد والثانية على متنها ثلاثة أشخاص.

وأورد شهود عيان أن الحادث خلف 3 معطوبين، ضمنهم فتاة، إصابات اثنين منهم خطيرة واستدعت نقلهما إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، فيما الآخر يتلقى العلاجات بمستشفى بيوكرى.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى مكان الحادثة، حيث تم فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوعها، كما تم الإشراف على نقل المفارق للحياة إلى مستودع الجثامين.

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