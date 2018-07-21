24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/07/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:44
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- في الحاجة إلى تفكيك نظرية العقد الاجتماعي وتأسيس بديل جماهيري ثوري
- كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟
- تزايد أعداد لاجئين أفارقة يطرح تحديات جمة أمام الجنوب الإسباني
- اعتذار حزب الاستقلال والأسئلة التي يثيرها
- مسكر ماء الحياة يورّط شقيقيْن بمدينة خريبكة
مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا (5.00)
مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد (5.00)
- رصيف الصحافة: الرئيس التونسي المخلوع يتجه للاستقرار بالمغرب - (122)
- مغاربة وجزائريون يستعدون للاحتجاج لفتح الحدود - (93)
- رونار يستخدم الجزائر ورقة ضغط .. والمغاربة يترقبون مصير "الثعلب" - (63)
- قضية اغتصاب جماعي لقاصر فرنسية مدة 8 أشهر تهز المحمدية - (63)
- باحثون مغاربة يساهمون في اكتشاف علمي حيّر علماء الفيزياء - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة في اصطدام بين دراجة وسيارة ضواحي مراكش
السبت 21 يوليوز 2018 - 17:25
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بين مدينة مراكش وجماعة أولاد حسون المجاورة.
عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون انتقلت إلى مكان الحادثة وأشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان على متن دراجة نارية يحمل عليها سلعة لبيعها في سوق "سبت بن ساسي"، بجماعة أولاد حسون، واصطدام قوي جمعه بسيارة خفيفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Hassan Sima السبت 21 يوليوز 2018 - 17:43
الله إرحم الفقيد لگن سراحة هـنا في مراگش أصحاب الدراجات النارية لا يحترمون أحد وبعضهـم حتى إن حاولت التگلم معهـم ينهـالون عليك بالسب وأحيانا محاولة الإعتداء عليك أمام أعين الگل إضافة إلى الإزعاج الناتج عن الشاكمة خصوصا في الليل وجب معاقبتهـم و گذا على الدولة منع الدراجات النارية التي تفوق سرعتهـا 100 گلم في الساعة تجنبا للأسوء المشگل هـو ولو گان صاحب الدراجة ن مخطىء فأگيد صاحب السيارة سيعاقب ولو بالدجرجير للأسف
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1