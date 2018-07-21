وفاة في اصطدام بين دراجة وسيارة ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بين مدينة مراكش وجماعة أولاد حسون المجاورة.

عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون انتقلت إلى مكان الحادثة وأشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان على متن دراجة نارية يحمل عليها سلعة لبيعها في سوق "سبت بن ساسي"، بجماعة أولاد حسون، واصطدام قوي جمعه بسيارة خفيفة.