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الرئيسية | حوادث | وفاة في اصطدام بين دراجة وسيارة ضواحي مراكش

وفاة في اصطدام بين دراجة وسيارة ضواحي مراكش

وفاة في اصطدام بين دراجة وسيارة ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 21 يوليوز 2018 - 17:25

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بين مدينة مراكش وجماعة أولاد حسون المجاورة.

عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون انتقلت إلى مكان الحادثة وأشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان على متن دراجة نارية يحمل عليها سلعة لبيعها في سوق "سبت بن ساسي"، بجماعة أولاد حسون، واصطدام قوي جمعه بسيارة خفيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima السبت 21 يوليوز 2018 - 17:43
الله إرحم الفقيد لگن سراحة هـنا في مراگش أصحاب الدراجات النارية لا يحترمون أحد وبعضهـم حتى إن حاولت التگلم معهـم ينهـالون عليك بالسب وأحيانا محاولة الإعتداء عليك أمام أعين الگل إضافة إلى الإزعاج الناتج عن الشاكمة خصوصا في الليل وجب معاقبتهـم و گذا على الدولة منع الدراجات النارية التي تفوق سرعتهـا 100 گلم في الساعة تجنبا للأسوء المشگل هـو ولو گان صاحب الدراجة ن مخطىء فأگيد صاحب السيارة سيعاقب ولو بالدجرجير للأسف
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