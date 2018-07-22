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كُتّاب وآراء
عدد قتلى اصطدام دراجتين في اشتوكة يبلغ 3 أشخاص
ارتفع عدد ضحايا حادثة اصطدام دراجتين ناريّتيْن بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينة بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، في اشتوكة آيت باها، إلى ثلاثة قتلى، فيما مازالت فتاة تتلقى العلاجات اللازمة بمستشفى بيوكرى.
ووفقا لمصادر طبية من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فقد لقي الشاب "ر. أ" مصرعه بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني، فيما صديقه "ع. ر" وصل إلى المستشفى جثة هامدة. وقد جرى توجيه الجُثّتين إلى مستودع الأموات.
وكان شاب آخر قد لقي مصرعه بعين المكان، إثر اصطدام دراجة كان يقودها بأخرى كان على متنها ثلاثة شبّان، ضمنهم فتاة، لترتفع حصيلة قتلى هذا الحادث إلى ثلاثة.
وفتحت المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى تحقيقا قضائيا من أجل تحديد ملابسات وظروف وقوع الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.