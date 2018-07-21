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كُتّاب وآراء
شاب عشريني يفارق الحياة غرقا ضواحي شفشاون
لا تزال عملية البحث جارية عن جثة شاب عشريني لقي مصرعه، اليوم السبت، غرقا بسد بجماعة "بني احمد الغربية" في إقليم شفشاون.
وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب، الذي ينحدر من دوار العوزيين، كان قد اختفى عن الأنظار حينما كان يهم رفقة أصدقائه بعبور السد، مستعينين بحبل انقطع فجأة؛ وتوارى الشاب عن الأنظار.
وقد انتقلت عناصر من درك الملكي وأفراد الوقاية المدنية إلى حيث وقع الحادث، ولا يزال البحث جاريا عن جثة الضحية التي لم يعثر عليها بعد.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي فتحت بحثا في الموضوع لتحديد ظروف غرق الشاب، في انتظار انتشال جثته، وإحالتها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.