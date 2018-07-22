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كُتّاب وآراء
تسجيل على "واتساب" يستنفر عناصر الأمن بأكادير
تداول نشطاء بأكادير تسجيلا صوتيا على "واتساب"، ورفقته صورة لرجل تم بتر جزء من أذنه. ويفيد التسجيل أن الشخص الذي يظهر في الصورة تعرض لعملية سرقة قبالة إحدى وكالات الأبناك.
وأكد مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن أكادير تفاعلت بجدية مع التسجيل الصوتي، مدته 47 ثانية، والذي تزعم فيه امرأة "تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة من طرف أربعة أشخاص اعترضوا سبيله مباشرة بعد سحبه مبلغا ماليا من إحدى الوكالات البنكية".
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن بولاية أمن أكادير فتحت بحثا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر، مضيفا أن التحريات أظهرت أن الأمر يتعلق بشكاية من أجل الضرب والجرح وسوء الجوار، تم تسجيلها من طرف مصالح مفوضية الشرطة بتيكوين يوم 13 يوليوز، تقدم بها شخص أفاد أنه تعرض للضرب والجرح من طرف جاره، وشخصين آخرين من معارفه، صبيحة 3 يوليوز، بسبب خلافات بينهما.
وأكد المصدر الأمني أن المعني بالأمر كان قد أدلى بشهادة طبية حصل عليها من مستشفى الحسن الثاني بعد إتمام الفحوصات الطبية وتلقي العلاج به، على خلاف ما تم تداوله في التسجيل بشأن تلقيه العلاج بإحدى المصحات الخاصة.
ونفى المصدر ذاته المزاعم الواردة في التسجيل الصوتي، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن تيكوين باشرت الإجراءَات القانونية والمسطرية الخاصة بتلك الشكاية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.