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كُتّاب وآراء
مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون
قررت مواطنة فرنسية اعتُقلت في مدينة مراكش، منذ أيام، إثر إقامتها علاقة جنسية مع رجل متزوج، مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتروي له ما عاشته خلال فترة الحراسة النظرية.
تفاصيل الحادثة، كما حكته فاليري البالغة من العمر 41 عاماً، وهو اسم مستعار، للصحافة الفرنسية، تقول إنها أمضت ليلة في فندق بمراكش رفقة رجل لا تعلم أنه متزوج، ليتم اعتقالها بتهمة الزنا، يوم السبت 14 يوليوز الجاري.
وتحكي المرأة الفرنسية، التي تنحدر من منطقة كولوب الواقعة ضواحي باريس، أنها أمضت 30 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها الأحد 15 يوليوز بعد أن أدت كفالة بقيمة 5000 درهم.
وقالت إنها قررت مراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون "لكي أحكي له الكابوس الذي عشته، يجب على الناس أن يعرفوا أن العطلة في مراكش لا تكون دائماً جميلة، إذ حين يقع مشكل لن يكون هناك أحد للمساعدة".
أما شريكها فقد وُضع هو الآخر تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما غادرت فاليري إلى فرنسا يوم الاثنين 16 يوليوز، وهو التاريخ الذي كان مقرراً أن تمثل فيه أمام المحكمة؛ لكنها قررت عدم الحضور وتوجهت إلى بلدها.
وقالت المعنية بالأمر، التي تشتغل إطاراً في شركة كبيرة، في تصريحات للصحافة الفرنسية: "من غير المعقول أن أعود، لقد تم انتهاك حقوقي، وُضعت لمدة يومين في ظروف يرثى لها، في ممر ضيق بين الصراصير، حيث النساء الحوامل يتعرضن للضرب..
وأوردت صحيفة "لوباريزيان" أن المعنية بالأمر حصلت على إجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالصدمة، وأضافت أنها "تعلم أن الزنا ممنوعة في المغرب؛ لكن أكدت أنها لم تكن تعرف بأنها شريكها متزوج بل أخبرها بأنه مطلق"، ليتبين لها فيما بعد أنه كان في مرحلة الطلاق الذي لن يعلن إلا في شتنبر المقبل.
وأشارت فاليري إلى أنها لم "تحصل على الدعم اللازم من قبل القنصلية الفرنسية"، وقالت: "طلبت مترجماً ولم أحصل عليه، طلبت محامياً وكان الجواب: ابحثي عن محام ناطق بالفرنسية في المغرب، مع العلم أني لم أكن أتوفر على هاتف خلال فترة الحراسة النظرية".
هذه الواقعة تفاعلت معها وزارة الخارجية الفرنسية، حيث قال مصدر منها للصحافة الفرنسية إنها أُخبرت باعتقال المواطنة الفرنسية وتم مدها بالاستشارة اللازمة في إطار الحماية القنصلية؛ لكنه أكد أن التشريع المغربي يمنع الموظفين القنصليين من مقابلة أي شخص يوجد تحت الحراسة النظرية.
وفي الوضع الذي اختارت فيه فاليري عدم الحضور إلى المحكمة بمراكش، سوف تتم محاكمتها غيابياً؛ لكن لن ترد إليها الكفالة التي أدتها قبل إطلاق سراحها، والبالغ قدرها خمسة آلاف درهم، ومن الممكن أن يكون الحكم أداء غرامة مالية أخرى أو حبسا غير نافذ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
كما تطبق فرنسا القوانين وتدعو الأجانب لإحترام قوانينها الداخلية
أطالب كل الأجانب بإحترام قوانين المغرب .
القانون على الجميع .
كان عليها أن تحترم قوانين البلاد (كما تحترمها ف بلدها) كي لا تنال العقوبات
و يبقى السؤال للسلطات المغربية : كيف تم السماح لها بمغادرة البلاد قبل محاكمتها ؟ هل بلادنا أصبحت لهذا الحد مستباحة ؟
هل غادرت بطريقة قانونية من نقطة حدودية ؟ أم أن القانون المغربي في شقه الأمني لا يطبق على الأجانب ؟؟
ماكفاكوم تاخدو الفوسفاط و الذهب و الفضة و خيرات البحر...
خذيتو خيرة شبابنا و خيرة بناتنا
فرضتم المذونة المشؤومة و جمعيات العهر...
فرضتم نضام مخزني تساومونه بضمام حكمه ان خرب البلد او تعويضه بمن يحرق البلد...
انتم من نهب افريقيا و فرض الدكتاتورية و باع ملايير الاسلحة و اشعال الحروب
انثم وباء على الانسانية
ارجوكم امنعو الاجانب من الدخول للمغرب سواءا كانو افارقة او خليجيين او سوريين او اوربيين ما تبقاوش فاتحين الابواب على مصراعيها لمن هب ودب
لك الله يا وطني الحبيب
السيدة على مايبدو لم تصتصغي ما حذث لها و طلقت العنان لمخيلتها
لماذا تم إطلاقا سراحها ؟؟؟
هي تدعي أنها لم تكن تعلم أن الرجل متزوج
هل الزنا يقتصر على الرجل المتزوج ؟؟؟
بل كيف تم السماح لها بمغادة البلد ؟؟
لو أن مغربيا اخترق القانون الفرنسي ثم رفضه و غادر لقامت القيامة !!!
و لأتت جحافل فرنسية تحدثنا عن الاندماج و احترام القانون الفرنسي وووو
في فرنسا القانون يطبق بدون استثناء وكما لفرنسا سيادة للمغرب سيادة والقانون في الأراضي المغربية لاتتدخل فيه اي دولة اخرى
Macron à d'autres chats à fouetter notamment le cas Benalla que de s'occuper des aventures sexuelles de cette dame .
هذه هي عواقب حلاوة المعاشرة الغير الشرعية
زعماىهاديك الجملة ديال نساء حوامل يتعرضن للضرب مازعزعاتكش !!؟؟؟ قالو جدودنا : الحمار مايشم القرفة ، مراكش معروفة بالفساد لكن القانون الجنائي كيطبقوه غي الفقراء أو للتصفيات السياسية او ضد الاقلام الحرة .
دون أن ننسى دور الفندق الذي سمح لهما بقضاء الليلة فيه.
مراكش الحمراء مدينة المومسات حيث اكثر من ثلاثين الف عاهرة ..واكثر من الف بار وسهرة ومرقص
اذا كان الهدف القضاء على الدعارة والفساد فالأولى اغلاق محلات السهر والخمارات وملاحقة المومسات .
لكن حاميها حراميها وكبار المسؤلين فاسدين ومرتشين