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الرئيسية | حوادث | مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون

مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون

مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون
هسبريس – يوسف لخضر
الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:00

قررت مواطنة فرنسية اعتُقلت في مدينة مراكش، منذ أيام، إثر إقامتها علاقة جنسية مع رجل متزوج، مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتروي له ما عاشته خلال فترة الحراسة النظرية.

تفاصيل الحادثة، كما حكته فاليري البالغة من العمر 41 عاماً، وهو اسم مستعار، للصحافة الفرنسية، تقول إنها أمضت ليلة في فندق بمراكش رفقة رجل لا تعلم أنه متزوج، ليتم اعتقالها بتهمة الزنا، يوم السبت 14 يوليوز الجاري.

وتحكي المرأة الفرنسية، التي تنحدر من منطقة كولوب الواقعة ضواحي باريس، أنها أمضت 30 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها الأحد 15 يوليوز بعد أن أدت كفالة بقيمة 5000 درهم.

وقالت إنها قررت مراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون "لكي أحكي له الكابوس الذي عشته، يجب على الناس أن يعرفوا أن العطلة في مراكش لا تكون دائماً جميلة، إذ حين يقع مشكل لن يكون هناك أحد للمساعدة".

أما شريكها فقد وُضع هو الآخر تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما غادرت فاليري إلى فرنسا يوم الاثنين 16 يوليوز، وهو التاريخ الذي كان مقرراً أن تمثل فيه أمام المحكمة؛ لكنها قررت عدم الحضور وتوجهت إلى بلدها.

وقالت المعنية بالأمر، التي تشتغل إطاراً في شركة كبيرة، في تصريحات للصحافة الفرنسية: "من غير المعقول أن أعود، لقد تم انتهاك حقوقي، وُضعت لمدة يومين في ظروف يرثى لها، في ممر ضيق بين الصراصير، حيث النساء الحوامل يتعرضن للضرب..

وأوردت صحيفة "لوباريزيان" أن المعنية بالأمر حصلت على إجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالصدمة، وأضافت أنها "تعلم أن الزنا ممنوعة في المغرب؛ لكن أكدت أنها لم تكن تعرف بأنها شريكها متزوج بل أخبرها بأنه مطلق"، ليتبين لها فيما بعد أنه كان في مرحلة الطلاق الذي لن يعلن إلا في شتنبر المقبل.

وأشارت فاليري إلى أنها لم "تحصل على الدعم اللازم من قبل القنصلية الفرنسية"، وقالت: "طلبت مترجماً ولم أحصل عليه، طلبت محامياً وكان الجواب: ابحثي عن محام ناطق بالفرنسية في المغرب، مع العلم أني لم أكن أتوفر على هاتف خلال فترة الحراسة النظرية".

هذه الواقعة تفاعلت معها وزارة الخارجية الفرنسية، حيث قال مصدر منها للصحافة الفرنسية إنها أُخبرت باعتقال المواطنة الفرنسية وتم مدها بالاستشارة اللازمة في إطار الحماية القنصلية؛ لكنه أكد أن التشريع المغربي يمنع الموظفين القنصليين من مقابلة أي شخص يوجد تحت الحراسة النظرية.

وفي الوضع الذي اختارت فيه فاليري عدم الحضور إلى المحكمة بمراكش، سوف تتم محاكمتها غيابياً؛ لكن لن ترد إليها الكفالة التي أدتها قبل إطلاق سراحها، والبالغ قدرها خمسة آلاف درهم، ومن الممكن أن يكون الحكم أداء غرامة مالية أخرى أو حبسا غير نافذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مغربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:20
حلال عليهم وحرام علينا
كما تطبق فرنسا القوانين وتدعو الأجانب لإحترام قوانينها الداخلية
أطالب كل الأجانب بإحترام قوانين المغرب .
القانون على الجميع .
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198
2 - Moghrabi الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:25
راه عندك الزهر ماشدوكش عائلة "العريس" كن وليتي تقلبي البوليس وماتلقايهومش.. خلاصة القول يجب السائح احترام أي بلد يدخل إليه
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138
3 - مواطنة مقهورة الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:25
عندما تدخل اي بلد يجب عليك احترام قوانينه..الفساد او الزنى ممنوع سواء كنت متزوجا اولا..وان احببت تن تغامر وتزني عليك ان تكون مستعدا لتحمل النتائج...استغرب لهؤلاؤ الغربيين يريدون تطبيق قوانينهم الخاصة على البلدان الاخرى. بينما في بلادهم مجرد لبس الحجاب يعتبر عندهم غير مقبول وقد تتعرض للمضايقات سواء اللفظية او الجسدية..بينما هنا يسرحون ويمرحون شبه عرات دون ان يعترض عليهم احد..عقلية الغربي المتسلط
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113
4 - tangerois الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:25
Les autorités marocaines n'oserait jamais s'attaquer à une Française s'ils n'ont pas de preuves solides alors elle peut se plaindre même au pape
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34
5 - yassine الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:26
في فرنسا ارتداء البركيني في الشاطىء او ذبح اضحية العيد في غير المكان المخصص له يمكن ان يؤدي الى اعتقالك ومحاكمتك.يجب احترام قوانين بلد الاقامة.الفرنسيون يعتقدن انهم الاحسن وفوق قوانين البلدان الاخرى
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118
6 - jadooore الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:27
فهدك لبلاد كيديرو المستحيل باش حتا واحد مايجي لها انا مغربي او كرهت نجي المغرب ديما المشاكل كنرجع لفرنسا خصنا ستة أشهر باش ننسا ، القاضي صرخ في وجهههها ( حيوان هدا ) او قالت شهدت النساء يضربن ، فين هيا حقوق الانسان , هدي فرنسية غادي اصحاب لها رآها فأفغانستان ، الله أرد ببلادنا
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-111
7 - ولد البلاد الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:27
تعرف أن الزنا ممنوع في المغرب و تشتكي من تطبيق القانون !!
كان عليها أن تحترم قوانين البلاد (كما تحترمها ف بلدها) كي لا تنال العقوبات
و يبقى السؤال للسلطات المغربية : كيف تم السماح لها بمغادرة البلاد قبل محاكمتها ؟ هل بلادنا أصبحت لهذا الحد مستباحة ؟
هل غادرت بطريقة قانونية من نقطة حدودية ؟ أم أن القانون المغربي في شقه الأمني لا يطبق على الأجانب ؟؟
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55
8 - classe a الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:28
زوينا هذي مغربي إدير شي فضيحة في فرانسا إشدوه عام أو عامين غير بالتحقيق خلي الحكم. ؤهذي دارتها قد راسها ؤمشات لبلادها ؤمزال كاتحل فومها. وباز ولكن كلشي من المغاربة لسمحوا ليها تخرج بالكفالة. خاص المغرب إستدعها بالأنتربول. كفى من الذل
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52
9 - يونس من البيضاء الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:29
لا تهمني القضية وما تفعله الفرنسية بجسدها، لكن ما يثير انتباهي هو تساهل السلطات والقضاء مع الأجانب، حيث استطاعت الفرنسية الرجوع إلى بلدها يوم محاكمتها بكل سهولة، بينما يتم الحكم على المغاربة الشرفاء بـ20 سنة نافدة مع نقلهم عبر الهليكوبتر من مدينتهم الأصلية إلى مدينة بعيدة عنهم وعن ذويهم.
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46
10 - بلال الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:29
ههههه لم تكن تعلم أنه متزوج. ههههه على أساس الزنا يطبق فقط على المتزوجين؟ ؟؟؟ السيدة أعجبت بالرجل و دوزت معه مغامرة جنسية شي عادي في ثقافتهم. لكن حظها العاثر اسقطها في قبضة رجال الأمن. وعاشت ما تراه هي جحيما بينما نراه نحن المغاربة شي عادي و اعتيادي. مسكينة مصدومة نفسيا ههههه نحن الصدمة أصبحت اختنا من الرضاعة هههههه.
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50
11 - غريب الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:30
اعتقلت متلبسة قبل الحكم مشات فحالها سعد لمجرد اعتقل بسبب شكاية وليس متلبس قضا شهور فالسجن . قضية ديال حارث تنسات فين وصلات دبا نشوفوه مع شالكه
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34
12 - farid الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:31
عليك احترام قانون البلد التي انت فيه وان تحمد الله انك قضيت يومين في السجن اما بلدك فقد سجن سعد امجرد قربة السنة في السجن
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16
13 - Soubissa الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:31
بحالكوم لخرج على هاذ البلاد
ماكفاكوم تاخدو الفوسفاط و الذهب و الفضة و خيرات البحر...
خذيتو خيرة شبابنا و خيرة بناتنا
فرضتم المذونة المشؤومة و جمعيات العهر...
فرضتم نضام مخزني تساومونه بضمام حكمه ان خرب البلد او تعويضه بمن يحرق البلد...
انتم من نهب افريقيا و فرض الدكتاتورية و باع ملايير الاسلحة و اشعال الحروب
انثم وباء على الانسانية
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23
14 - البشير الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:31
حصلتي مع راجل متزوج ادن قمت بجريمة الزنى و تستحقين العقاب مراكش عامرة بالشواد الاجانب والعاهرات الاجنبيات والسياحة الجنسية والخليجيين
ارجوكم امنعو الاجانب من الدخول للمغرب سواءا كانو افارقة او خليجيين او سوريين او اوربيين ما تبقاوش فاتحين الابواب على مصراعيها لمن هب ودب
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19
15 - mohammed الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:32
generalement on n'autorise aucun couple non mariee d'avoir acces a un hotel digne de ce nom...autrement des le debut vous avez transgresser la loi, ce qui n'est pas bien quand on part en voyage dans un autre pays...on respecte les lois et les moeurs du pays...
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10
16 - omar الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:32
مدينة مراكش ينتشر فيها الزنا في كل مكان مع الأسف .
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26
17 - حدا داروين الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:33
" برافو" العدالة المغربية، فمهما تكن جنسية أي شخص فيجب أن يحترم مبادئنا ويلتزم بها إلى أن يغادر البلد ثم دلك شأنه. أنا اكيد أنها تبالغ في روايتها تلك لكسب التعاطف كما يعتاد الأجانب على دلك لعل يطلق سراحها أو يخفف الحكم عيها. أما عن ماكرون، أي الرئيس الفرنسي فلا أظن أنه سيتدخل لصالحها وإلا سيكون المغرب مجبر على التدخل أيضا في حياته الشخصية لكونه تزوج من سيدة تكبره ب 24 سنة ولها أحفاد عند دلك سنقول ما هده الحماقة وما هدا التصرف الشنيع.
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2
18 - مغربي فرنسي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:34
جل الفرنسيين يحلون بمراكش للمتعة الجنسية سواء المثليين او غيرهم...ويجب عليهم كسياح ان يحترموا قوانين واعراف البلاد التي يحلون بها....وان يزيلوا من عقليتهم ان مراكش واكادير اوكار للدعارة...
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26
19 - الزواج عسل و الزنا عفن وسخ الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:35
الزنا محرم في جميع الأديان و جميع الناس متفقة على أنه سلوك شاذ، فالزاني و الزانية حتى إن كانا غير متزوجان و متفقان على الفعل فنتائج ذلك غير صحية. إذ أنهما يحسان بالخزي و العار فمهما وصلا للمتعة في الجماع فلا متعة لهم في الود و المحبة و العشرة و الأمان و العائلة و الولد و الطمأنينة. و عاقبتهما الضياع و الأمراض النفسية. لأن الإنسان فيه الغيرة و فطرته سليمة مهما كان. فمن استباح فرج امرأة بدون وجه حق أو من أقلت نفسها رخيصة لأي رجل حكموا على أنفسهم بتغيير فطرتهم و لا عجب أن يقبلوا بذلك على عائلاتهم و يكونوا بذلك فاسدين مفسدين و يعيشو الدمار الداخلي و حتى من يفعل ذلك خفية فيكفيه إحساسه بالسرقة و المذلة و الخيانةو العهر و إحساسها بوضاعاتها و و إنتهاكها لأنوثتها. و تحية خالصة لكل عفيفة مع حبي الخالص لزوجتي الله يرضي عليها. شكرا.
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14
20 - مسلم الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:36
انتي محضوضۃ لانكي فرنسيۃ اما لو كنتي مغربيۃ لم تخرجي اما عن احتجازك بسبب الزنا فهذا موضوع اخر يجب ان يكون لك نفود لكي لا تعتقلي
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8
21 - مغربي مستغرب الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:36
"لكنها قررت عدم الحضور وتوجهت إلى بلدها"، لم أفهم معنى هاته الجملة المستفزة، القانون يطبق فقط على المغاربة المستضعفين أما الأجانب و أصحاب النفوذ فهم فوق القانون
لك الله يا وطني الحبيب
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13
22 - المهاجر الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:37
هم لا يسمون هده زنا بل تراضي وأعجاب ...هم راشدون. ..هو من يتحمل مسؤولية هده الفعل لأنه لم يصارحها. .لاني اعرف العقلية الاروبية كلشي كيحطوه في الطبلة من النهار الأول بدون كذب ....واحنا خصنا غير فوقاش ندخلوا المرولة في المكحلة. ..
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-1
23 - malcomX الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:37
الحل سهل نحن في بلد مسلم كان على الرجل الدي كنت معه انكي ملك يمينه او انكم تزوجتم بالفاتحة وهنا تسقط تهمة الزنا لانك لست متزوجة اما الرجل فله الحق في متنى وتلاتي ورباعي زائد ماملكت ايمانه
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-9
24 - سعيد السوسي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:37
مجرد كذب وةافتراء . المحكمة تنصب للمتهم محام مجانا . و مشكل اللغة الفرنسية كذب بل هناك محامون و قضاة يتكلمون الفرنسية احسن من الفرنسيين نفسهم . اما مسألت نساء حوامل يضربون ، كذالك هذا كذب ربما هذه السيدة بالصدفة دخلت مستشفى الولادات
السيدة على مايبدو لم تصتصغي ما حذث لها و طلقت العنان لمخيلتها
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4
25 - rachid الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:39
درالرماد في العيون . لماذا لا تمسكو كل العاهرات بالمغرب وتهنيونا من الفساد.
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8
26 - طالب مغترب الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:40
السيبا هاذي

لماذا تم إطلاقا سراحها ؟؟؟
هي تدعي أنها لم تكن تعلم أن الرجل متزوج
هل الزنا يقتصر على الرجل المتزوج ؟؟؟

بل كيف تم السماح لها بمغادة البلد ؟؟

لو أن مغربيا اخترق القانون الفرنسي ثم رفضه و غادر لقامت القيامة !!!
و لأتت جحافل فرنسية تحدثنا عن الاندماج و احترام القانون الفرنسي وووو
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10
27 - مهاجر الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:40
مسكينة هاد الفرنسية شبعت بق و خنفوس ههه واقيلا بغات حبس من خمس نجوم يليق بها ههه تكبري وتنساي اماما غير هي عودي تسدي الكراج ديالك شوية ماشي من هب ودب يسطاسيوني فيه ههههه
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11
28 - Hassan الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:40
Je suis surpris de lire cet article car si on veut appliquer la loi et protéger nos femmes et respecter notre culture et notre religion alors bon courage le chantier est énorme . Hôtels de passes, Riad pour films porno et centre de massage ou tu choisis la femme que tu veux pour un soi disant hammam gommage qui se transforme en partie de jambes en l’air . Soyons pas hypocrites car Marrakech c’est la Thaïlande pour ceux qui n’ont pas les moyens finalisé en Asie . Ceux qui sont en manque ou qui veulent tromper leur épouses qu’ils soient des marocains ou des étrangers connaissent bien l’ilage de Marrakech. Dommage cette velle ville qui fut ville de religion et du coran est devenu ville de prostitution par excellence . Alors svp faites-le vrai ménage et arrêter d’arreter Les gens de manière arbitraire et sans respecter leur droit les plus élémentaires. Rabbi inajjina o ihfad biladna car c’est pas rassurant . Sotrak ya Allah
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7
29 - مراكشي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:41
كيبان ليا هاد السيده مكتمرگش گاع مقبوض عليها بسباب علاقه غير شرعيه ومزال كادير الاشهار لرسها اوا دابه يگولها ماكرون لي عطا . لهلا يفكو
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2
30 - Abdo الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:41
الفرنسيين يظنون ان الافارقة لا زالوا عندهم عبيد ،لذا لا يجب ان يطبق عليهم القانون ،وبسبب الصدمة التي وقعت لها قد تلجأ الى القضاء الفرنسي لينصفها ضد الدولة المغربية ،لأننا ضعفاء امام ماما فرنسا،والدليل إطلاق سراحها بكفالة،ولو كانت مغربية هههههههه
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5
31 - ahmed الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:41
مراكش بلد لسياحة وليست بلد الفساد فاصبحت الفنادق اماكن لدعارة فاين المراقبة واين محاربة الفساد فان هؤلاء السياح يدخلون للبلاد الامراض اكثر من النقود الا القليل منهم
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5
32 - القانون يسري على الجميع الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:42
المغرب دولة مستقلة ولاستعمار طردناه منذ منذ 62 سنة ولازال بعض الفرنسيين يفكرون بعقلية استعمارية
في فرنسا القانون يطبق بدون استثناء وكما لفرنسا سيادة للمغرب سيادة والقانون في الأراضي المغربية لاتتدخل فيه اي دولة اخرى
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9
33 - السلاوي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:42
عليها ان تعرف القوانين المغربية و تحترمها ... كما منعتم المحتجبات من دخول بحوركم ..و تطلبون احترام علمانية مزيفة ..
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7
34 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:42
هكذا نقتل السياحة ولن نصل ل10 ملايين سائح أبدا ،الناس تختار البلد للسياحة وليس للإعتقال ، عدد السياح يتراجع لأن الناس تختار الأماكن الآمنة كتوركيا وتونس وإسبانيا ، على الدولة أن لا تعتقل أي سائح إن أرادت أن تجلب السياح وإلا فلن يزورها أحد ويصبح المواطنون مفلسين بسبب الفضيلة المزعومة ، يجب اعتقال المرتشين وقطاع الطرق والمجرمين وناهبي المال العام
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-15
35 - رضى الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:45
و شنو تقولو على المغربيات المتزوجات وكتزني والرجل كيزني بالعلالي ومتزوج والعداد منهم الله يحفض بينتو للفرنسية أن المغاربة ملاءكة ههههه
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3
36 - Idrissi الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:45
Tarik ramadan pour avoir eu des relations sexuelles avec des admiratrices se trouve en prison depuis des mois pour violence alors que tout prouve qu'il y'a consentement .....

Macron à d'autres chats à fouetter notamment le cas Benalla que de s'occuper des aventures sexuelles de cette dame .
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3
37 - عطر الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:46
يجب على الكل أن يكون متساويا أمام القانون حتى وإن كان أجنبيا فهذه المرأة الأجنبية يجب أن يطبق عليها القانون وأنا غير واثق أنها سيطبق عليها القانون بسبب التدخلات التي ستقع من أهلها في فرنسا ثم يطلق صراحها والعجيب والغريب أن هناك في بعض الفنادق الفخمة إن لم أقل كلها يوجد فيها الزواني وتغض الدولة عن ذالك بدعوى أن السواح يجلبون العملة الصعبة بينما الحقيقة يجلبون لنا الأمراض الصعبة وغضب الله سبحانه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا آمين.
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1
38 - abdou الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:46
Ceci confirme le slogan touristique utilisé pour mieux commercialiser la destination Maroc: ''Le pays de contrastes...'', et nous, les citoyens, sommes perdus dans la nature instable des lois illegales prétendu organisé notre quotidien!!! n'est-il pas le moment de choisir un bon chemin clair, ou bien un systeme religionel (selon chari3a) ou un systeme libre et democrate... le peuple demande sa liberté, ÇA-SUFFIT, BARAKA, BASTA, ENOUGH, YOUDA!!!
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2
39 - ولد زايو الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:47
راكي طحتي في ولد لبلاد يطبق القانون ولا يخاف أحد.ولكن صافي مين وصلت لهذه الدرجة حتال الرئيس والصحافة القانون سوف يتم مراجعته غادي يتبدل. لا حول وخلاص نسمع ونشاهد كلام ومنظر آخر في حين نقرأ هذا الخبر بأن ممنوع. مافهم والو.
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-1
40 - fati الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:50
bonsoir..je comprends pas comment ils peuvent entrer et arreter qlq un dans la chambre dun hotel etoile et en plus une francaise et pourquoi pour ladultere ...qlq chose de louche dans cet histoire
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1
41 - Sam7 الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:50
لا ياسيدتي الفرنسية بمغادرتك للامغرب حقرتي القانون المغربي، كما سبق للكثير من الاوروبيين ان احتقروه. ثم كان على الدولة الغربية سحب جواز سفرك، بحكم امكانيات مغادرتك للمغرب قبل ادراج القضية على المحكمة وارد جدا. ثم اداءك 500 درهم جد، جد قليل.
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-4
42 - Omar de Malaga الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:51
واش دخول الحمام بحال خروجو.
هذه هي عواقب حلاوة المعاشرة الغير الشرعية
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1
43 - الوجدي الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:53
1 - مغربي
زعماىهاديك الجملة ديال نساء حوامل يتعرضن للضرب مازعزعاتكش !!؟؟؟ قالو جدودنا : الحمار مايشم القرفة ، مراكش معروفة بالفساد لكن القانون الجنائي كيطبقوه غي الفقراء أو للتصفيات السياسية او ضد الاقلام الحرة .
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2
44 - Alimohamedagouray الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:53
Le législateur marocain est appelé à procéder à une véritable mise à niveau en matière des relations sexuelles consententes entre adultes . Nous sommes vraiment la raisie du monde .la logique des Mollahs barbus est obsolète
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1
45 - abdo الأحد 22 يوليوز 2018 - 13:59
ah chafo faransia malhom machfo lkhalijin o swa3da ola hadok halal 3alihom
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2
46 - زبيدة الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:02
برافو صاحب التعليق 28...
دون أن ننسى دور الفندق الذي سمح لهما بقضاء الليلة فيه.
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47 - سلمان الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:03
وراء الأكمة ماورائها ..
مراكش الحمراء مدينة المومسات حيث اكثر من ثلاثين الف عاهرة ..واكثر من الف بار وسهرة ومرقص
اذا كان الهدف القضاء على الدعارة والفساد فالأولى اغلاق محلات السهر والخمارات وملاحقة المومسات .
لكن حاميها حراميها وكبار المسؤلين فاسدين ومرتشين
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48 - هشام كولميمة الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:05
الفرنسية أعجبت بالمغربي فقامت معه علاقة جنسية بمحض إرادتها و هذا شأنها...أما المغربي فهو مارس الزنا و الفساد لأنه متزوج.هذا يعني أنها كانت واضحة و هو كاذب.يجب أن نبعد هذا النقاش عما هو ديني.شكرا على التفاعل.
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49 - جهان الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:05
تناقض كبير في هد الأرض السعيدة مباغينش الفساد وكيبعو الشراب الفاتحين بارات والشطيح والرديح والفنادق فيها العجب سدو علي السياحة ومنعو الشراب ادا باغين البللد تبقا نقية
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50 - Tony الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:06
i never hear a saudis getting the same treatment as this lady............but instead police stay by the dood protecting him , they may even pimp for him
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51 - filali الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:08
la honte où sont les libertés humaines ????elle a 41 ans et elle sait ce qu'elle fait ! c'est pour ça on est en retard svp c'est le Maroc pas l'Arabie saoudite .
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52 - Kamal الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:18
القراء ينسون أن أهم ما في القصة هي المعاملة السيئة و عدم احترام حقوق الإنسان أثناء الاعتقال في بلدنا الحبيب المغرب
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53 - Karim الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:19
Elle peut penser ce qu'elle veut des lois marocaines mais la Loi c'est la Loi. Point. Elle l'a chance qu'ils l'ont laissee quitter le territoire !
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54 - محمود الأحد 22 يوليوز 2018 - 14:20
لما قرات الخبر تذكرت تلك الخرجات الاءعلامية التي تقوم بها جمارك الناظور من آونة لأخرى على انها حجزت عشر قنينات ويسكي و كيلوغرام اكياس بلاستيك كأنه "دبانة متزهق"..! في حين ان المدينة غارقة في الخمور المهربة و الميكة و جميع انواع السلع عن اخرها .لقد قبضوا على فرنسية كاءن فنادق مراكش نقية و صافية من الفساد و المفسدين اضن ان هناك تصفية حسابات معها او مع رفيقها او شكوى من طرف الزوجة لم تتجرأ المتهمة على ذكرها .
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