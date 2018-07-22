24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4506:2813:3917:1920:4022:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. ديشان يبتغي فوز لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية (5.00)

  3. عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  4. لباس المرأة بين المغاربة (5.00)

  5. مغاربة: الفقر في تزايد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شلالات أقشور تنهي حياة مهندس من مغاربة فرنسا

شلالات أقشور تنهي حياة مهندس من مغاربة فرنسا

شلالات أقشور تنهي حياة مهندس من مغاربة فرنسا
هسبريس من الرباط
الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:00

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لشفشاون بإجراء تشريح طبي لجثة مهندس مغربي مقيم بالديار الفرنسية، بعدما فارق الحياة في الطريق إلى مشفى مدينة شفشاون عقب سقوطه من أعلى شلال أقشور ضواحي المدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، وهو من مواليد 1986 ويشتغل بقطاع الهندسة بفرنسا، فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي عجلت بوفاته قبل ولوجه المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية التي قامت بالمتعين في مثل هذه الحالات، حيث عاينت جثة الهالك وفتحت بحثا قضائيا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستميط اللثام عن الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة قبل تسليم الجثة إلى أهلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Manal الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:12
انا لله انا اليه راجعون. الله يرحمه و يصبر الاهل دياله. حتى خطيب صاحبتي مات بسبب سقوط من شلالات اوزود.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - Marocaine الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:12
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك حسن الخاتمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
3 - ماجد واويزغت الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:16
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمو ويوسع عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - مراقب من بعيد الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:17
الله يرحمو و يوسع... المغاربة المقيمين بالخارج خارج التغطية.. واحد الولد الله يرحمو في مدينة اورلاندو توفى هادي 3 ايّام كان كايزاول الهواية ديالو لي هي scuba diving وحل ما بين الصخور و مات الله يرحمو.. ديالنا ما كاينش لي جايب خبارو.. مصدعينا غير ب ici vous êtes chez vous ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
5 - Galfaoui الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:19
إنا لله وإنا إليه رجعون.
الله ارحمو و اصبر اهلو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - خديجۃ الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:20
اللهم ارحمه رحمۃ واسعۃ والمسلمين ورزق ذويه الصبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - م.العربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:22
انا لله و انا اليه راجعون ،خبر محزن. تعازي الحارة الى اسرة الفقيد و دعواتي للمتوفى بالرحمة و المغفرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - مصطفى الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:23
رحم الله الفقيد.وأنا لله وأنا إليه راجعون.وازرق أهله الصبر ..............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - mojane الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:25
أنا لله وأنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - skiso الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:27
ندعو له الجنة و نخاف عليه النار ﷽ و لا تدري نفس بأي أرض تموت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - aziz الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:34
الله ارحمو هاديك العين التي سبقت القدر وخصوصا ديال العائلة، ،تتعدد الأسباب والموت واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - محمد المغربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:45
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم اغفر له و ارحمه والهم ذويه الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - امازيغ سوسي الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:49
تعددت الاسباب والموت واحد . ان للله وان اليه راجعون تغمده الله برحمته ورزق اهله الصبر والسلوان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - jamal hk الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:51
الله يرحمو ويوسع عليه،وارزق اهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - عابر سبيل الأحد 22 يوليوز 2018 - 18:58
أنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم واغفر يا رحيم و يا غفار وارزق أهله الصبر والسلوان.ٱمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.