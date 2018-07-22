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كُتّاب وآراء
شلالات أقشور تنهي حياة مهندس من مغاربة فرنسا
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لشفشاون بإجراء تشريح طبي لجثة مهندس مغربي مقيم بالديار الفرنسية، بعدما فارق الحياة في الطريق إلى مشفى مدينة شفشاون عقب سقوطه من أعلى شلال أقشور ضواحي المدينة ذاتها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، وهو من مواليد 1986 ويشتغل بقطاع الهندسة بفرنسا، فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي عجلت بوفاته قبل ولوجه المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.
وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية التي قامت بالمتعين في مثل هذه الحالات، حيث عاينت جثة الهالك وفتحت بحثا قضائيا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستميط اللثام عن الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة قبل تسليم الجثة إلى أهلها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
الله ارحمو و اصبر اهلو.
اللهم ارحمه واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان
اللهم اغفر له و ارحمه والهم ذويه الصبر و السلوان