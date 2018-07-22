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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حادث اصطدام ناحية البروج

قتيل وجرحى في حادث اصطدام ناحية البروج

قتيل وجرحى في حادث اصطدام ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:05

لقي سائق سيارة، اليوم الأحد، مصرعه على الفور؛ في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خفيفة، نتيجة حادثة خطيرة بعد اصطدام قويّ بين سيارة رباعية الدفع وحافلة للنقل العمومي، على مستوى دوار أولاد سالم جماعة بني خلوك دائرة البروج إقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة وقعت بعدما كان الضحية "و، ب"، وهو في عقده الثالث وينحدر من دوار البئر الطويل لعسارة منطقة دار الشافعي بني مسكين الغربية، متّجها على متن سيارة خاصة إلى مدينة البروج، لتصطدم بحافلة للنقل العمومي قادمة من قلعة السراغنة نحو مدينة القنيطرة، عبر الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين البروج وسطات.

الحادث أدى إلى وفاة سائق السيارة في الحين، وإصابة سائق الحافلة ومساعده وأحد الركاب بجروح خفيفة، لينقلوا عبر سيارات إسعاف تابعة لجماعتي بني خلوك وسيدي بومهدي ومصلحة الوقاية المدينة إلى كل من المستشفى المحلي بالبروج والمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لتقلي العلاجات الضرورية.

واستنادا للمصادر ذاتها، فقد انتقل إلى مكان الحادثة كل من ممثل السلطات المحلية عن بني خلوك وعناصر من درك البروج سرية سطات وأفراد من الوقاية المدنية بالبروج، حيث قاموا بمعاينة الحادثة ونقل جثة الهالك عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية ببني خلوك إلى مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبي لتحديد أساب الوفاة

زادت المصادر نفسها أن عناصر درك البروج اقتادت سائق الحافلة، بعد التحقق من سلامته البدنية من قبل الطبيب المداوم بالبروج، إلى مركز الدرك وفتحت معه بحثا تمهيديا لتحديد المسؤوليات في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - MOHAMMAD الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:35
من خلال تتبعي لجريدة هسبريس وخاصة فيمايتعلق بحوادث السير أن معظمها يحدث في جهات معينة من الوطن وإذا صح هذا الإستنتاج فما هي أسبابه ومسبباته وإن كانت الإحصائياتالرسميةترد ذالك للعامل البشري رحم شهداء حرب الطرق..
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5
2 - السرعة الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:58
الزربة تعطيك الموت بزربة.انظرو لحالة 4x4 لتفهمو السرعة التي التقيا بها السائقان
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