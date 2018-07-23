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الرئيسية | حوادث | درك ابن أحمد يضع حدّا لنشاط مروّج مخدرات

درك ابن أحمد يضع حدّا لنشاط مروّج مخدرات

درك ابن أحمد يضع حدّا لنشاط مروّج مخدرات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 03:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد سرية سطات، الأحد، أحد المشتبه بترويج المخدرات، كان موضوع مذكرات بحث وطنية، وحجز كمية من المخدرات وسيارة خفيفة، مع وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن دورية للدرك الملكي تمكّنت، اليوم، من إيقاف سيارة خفيفة، ضواحي مدينة ابن أحمد، قادمة من شمال المغرب في اتجاه خريبكة، وبعد تنقيط السائق على الناظم الآلي تبيّن أنه من ذوي السوابق القضائية وموضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا مختلفة. كما عثرت عناصر الدرك على كمية من الممنوعات قدّرت بما يفوق 40 كيلوغراما، موزّعة بين القنب الهندي وأوراق التبغ.

واقتادت عناصر الدرك المشتبه فيه نحو المركز الترابي لعاصمة مزاب، والاستماع إليه في محضر رسمي في إطار البحث التمهيدي، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وقطر السيارة وإيداعها بالمحجز البلدي بمدينة ابن أحمد، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام بابتدائية المدينة للنظر في المنسوب إليه.

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