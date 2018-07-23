مصالح أمن شيشاوة تفك لغز سرقة سعوديين

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بشيشاوة، الأحد، ثلاثة نُدُل يعملون بأحد المطاعم بمركز المدينة بتهمتي السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، بعدما قاموا بسرقة مبلغ مالي مهم يقدر بـ20 ألف درهم مغربي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحايا، وهم ثلاثة أساتذة سعوديين، اكتشفوا أنهم تعرضوا للسرقة حين همّوا بتسديد فاتورة الأكل لصاحب المطعم، حيث صدموا باختفاء محفظة نقودهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة شيشاوة، كما قاموا بالاتصال بسفارتهم بمدينة الرباط.

وتمكنت عناصر الأمن في ظرف قياسي من كشف لغز الجريمة، حيث قامت بالاستماع إلى كل العاملين بالمطعم، مما أدى إلى اعتراف ثلاثة نُدُل بتنفيذهم عملية السرقة، ودلوا المحققين على المكان الذي أخفوا فيه المسروق، والذي لم يكن سوى "طجين" بالمطبخ.

يذكر أن المحققين اقتادوا النُّدُل الثلاثة إلى مركز الشرطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، للتحقيق معهم في النازلة.