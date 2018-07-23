24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. قتيل وجرحى في حادث اصطدام ناحية البروج (5.00)

  3. النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)

  4. الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)

  5. البَارِيدُوليَا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصالح أمن شيشاوة تفك لغز سرقة سعوديين

مصالح أمن شيشاوة تفك لغز سرقة سعوديين

مصالح أمن شيشاوة تفك لغز سرقة سعوديين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:55

أوقفت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بشيشاوة، الأحد، ثلاثة نُدُل يعملون بأحد المطاعم بمركز المدينة بتهمتي السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، بعدما قاموا بسرقة مبلغ مالي مهم يقدر بـ20 ألف درهم مغربي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحايا، وهم ثلاثة أساتذة سعوديين، اكتشفوا أنهم تعرضوا للسرقة حين همّوا بتسديد فاتورة الأكل لصاحب المطعم، حيث صدموا باختفاء محفظة نقودهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة شيشاوة، كما قاموا بالاتصال بسفارتهم بمدينة الرباط.

وتمكنت عناصر الأمن في ظرف قياسي من كشف لغز الجريمة، حيث قامت بالاستماع إلى كل العاملين بالمطعم، مما أدى إلى اعتراف ثلاثة نُدُل بتنفيذهم عملية السرقة، ودلوا المحققين على المكان الذي أخفوا فيه المسروق، والذي لم يكن سوى "طجين" بالمطبخ.

يذكر أن المحققين اقتادوا النُّدُل الثلاثة إلى مركز الشرطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، للتحقيق معهم في النازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.