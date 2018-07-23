عشرات المصابين في سقوط منصة في مهرجان بكلميم

هسبريس من الرباط

تسبب سقوط جزء من منصة في عرض لـ"التبوريدة" بمهرجان "أسبوع الجمل" بكلميم في إصابة عدد كبير من الجمهور.

الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية والأمن والسلطات المحلية، التي قامت بمعاينة الوضع، ونقل المصابين إلى عدد من مستشفيات الجهة، كل حسب درجة الإصابة التي تعرض لها، حيث تلقوا الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.