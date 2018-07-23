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الرئيسية | حوادث | عشرات المصابين في سقوط منصة في مهرجان بكلميم

عشرات المصابين في سقوط منصة في مهرجان بكلميم

عشرات المصابين في سقوط منصة في مهرجان بكلميم
هسبريس من الرباط
الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:05

تسبب سقوط جزء من منصة في عرض لـ"التبوريدة" بمهرجان "أسبوع الجمل" بكلميم في إصابة عدد كبير من الجمهور.

الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية والأمن والسلطات المحلية، التي قامت بمعاينة الوضع، ونقل المصابين إلى عدد من مستشفيات الجهة، كل حسب درجة الإصابة التي تعرض لها، حيث تلقوا الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hahay الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:21
ههه تمرميدة هادي ماشي تبوريدة اوا هانتوما طبتوها فعظامكم كوانب هههه اش غادي تشوفو فهاد تبوريدة من غير لعجاج طاير والتحرش الجنسي ههه تشوفو لعما طلامس والحب اليابس ههاي
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7
2 - البّارديا شكون فيكم خويا الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:28
آش داك تمشي للزين وأنتايا راجل مسكين....
التبوريدا وتنظيم التبوريدا عندهم الناس دياولو ماشي غير رواح وقول درت مرا هههه,,,الناس مشاو يتبوردو صدقو مكوفرين بالفاسما وبالجبص,,,ههههه
خاص يرفعو دعوى قضائية للحصول على تعويضات لجبر الضرر
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9
3 - المدوخ الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:33
غريب وغريب المهرجانات اشطيح الرديح البرلمان طالع ليه
الدم مشات البزولة الحكومة مبقى عندها والو اش خصك العريان المهرجان شعب الشطيح والرديح
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4 - سلا الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:33
يارب السموات والأرض الطف بلطفك واحفضهم لعائلتهم
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16
5 - رشيد من كلميم الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:45
كلميم عاصمة جهة وادنون بنيات تحتية منعدمة طرق متهالكة ومستشفيات هشة وانقطاعات متكررة للماء والكهرباء آخرها ليلة عيد الفطر وأموال ضخمة تصرف على مهرجان أسبوع الجمل.
اش خاصك العريان الخاتم امولاي
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6 - احمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:46
ها علاش مقاطعة المهرجانات مزيانة
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10
7 - ورزازات الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:51
الى جيتي تحقق غتحمق المغاربة يموتو وكيدوخو =
على االقعدة والركزة والمهرجانات ربما دكشي علاش سمونا المداويخ
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2
8 - عبد الرحيم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 00:02
التبوريدة تقتل......لا يمر موسم لهذه التقليد، الا ونسمع أن فارسا فقد عينيه أو ساقه أو قتل وها نحن اليوم نسمع بهذه المجزرة......فالى متى ستظل هذه المجازر؟
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