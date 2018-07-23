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كُتّاب وآراء
توقيف نصاب بمراكش يستهدف باحثات عن العمل
تمكنت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش من توقيف مشتبه بتورطه في عمليات نصب على فتيات يبحثن عن فرص شغل.
المشتبه به، وفق رواية الأمن، كان يختار ضحاياه بعناية، موهما إياهن بأنه سيتوسط لهن للعمل لدى أحد معارفه، ثم يقوم بعد ذلك بالاستيلاء على هواتفهن النقالة.
وعن الطريقة التي كان ينهجها المشتبه به لتحقيق هدفه، أوضح مصدر أمني أن المعني بالأمر كان يوهم ضحاياه بأن بطارية هاتفه فرغت، فيعرضن عليه استخدام هواتفهن، فيقوم بالاستيلاء على الهاتف ويتوارى عن الأنظار.
وبعد الاستعانة بأوصاف المشتكى به، الواردة في شكايات الضحايا، استطاعت مصالح الأمن الإيقاع به متلبسا بحيازة هاتف إحدى ضحاياه، اللائي تعرفن عليه لحظة عرضه عليهن. وقد تبين للمحققين بأنه من ذوي السوابق ومبحوث عنه بتهمة شيك بدون مؤونة.
كما أسفر البحث عن القبض على شريكين للمشتبه به، كانت مهمتهما تقتصر على بيع الهواتف المتحصلة من عمليات النصب. وقد اعترف الموقوفون الثلاثة باقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم، فتمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة.