وفاة عشريني في أحد المسابح البلدية بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الأمن بمراكش، أمس الأحد، تحقيقا أوليا في وفاة شاب في عقده الثاني بالمسبح البلدي، الذي يطلق عليه المراكشيون "شاريج البقر"، بمنطقة باب إغلي بالمدينة الحمراء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب، الذي كان يعاني من الإعاقة، أغمي عليه فجأة وسال الدم من فمه وأنفه، مما دفع أصدقاءه إلى ربط الاتصال برجال الأمن وأفراد الوقاية المدنية، الذين نقلوا الشاب إلى مستعجلات مستشفى الرازي، لكن المنية وافته قبل وصوله إليها.

يذكر أن عناصر الأمن أشرفت على نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة الأسباب التي كانت وراء وفاته.