24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. شاب ينظف البيوت بآسفي (5.00)

  3. قتيل وجرحى في حادث اصطدام ناحية البروج (5.00)

  4. النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)

  5. بوجديمونت يتمسك بتقرير "المصير أحادي الجانب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة عشريني في أحد المسابح البلدية بمراكش

وفاة عشريني في أحد المسابح البلدية بمراكش

وفاة عشريني في أحد المسابح البلدية بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 06:10

فتحت عناصر الأمن بمراكش، أمس الأحد، تحقيقا أوليا في وفاة شاب في عقده الثاني بالمسبح البلدي، الذي يطلق عليه المراكشيون "شاريج البقر"، بمنطقة باب إغلي بالمدينة الحمراء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب، الذي كان يعاني من الإعاقة، أغمي عليه فجأة وسال الدم من فمه وأنفه، مما دفع أصدقاءه إلى ربط الاتصال برجال الأمن وأفراد الوقاية المدنية، الذين نقلوا الشاب إلى مستعجلات مستشفى الرازي، لكن المنية وافته قبل وصوله إليها.

يذكر أن عناصر الأمن أشرفت على نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة الأسباب التي كانت وراء وفاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.