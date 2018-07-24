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كُتّاب وآراء
اعتقال مبحوث عنه بموجب ستّ مذكرات في إنزكان
أفلحت مصالح منطقة أمن إنزكان في إيقاف شخص، يبلغ من العمر 45 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وحسب مصدر أمني فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، المبحوث عنه بموجب 6 مذكرات بحث، إثر مداهمة منزله بحي أرحالن من لدن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالدراجين وعناصر الدائرة الأمنية، بالرغم من المقاومة الشرسة التي أبداها ومحاولته الفرار عبر الأسطح المجاورة لمسكنه.
وقد أسفرت عملية التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية، عن حجز كمية من مخدر الشيرا ومبالغ مالية من عائدات عملية ترويجها. وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.