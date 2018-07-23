قتلى وجرحى في إطلاق رصاص حي ضواحي أزرو

هسبريس من الرباط

شهدت منطقة "حشادة" بجماعة تكريكرة ضواحي مدينة أزرو، ليلة أمس الأحد، جريمة شنعاء إثر مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين يوجدون في وضع صحي محرج بالمستشفى.

مصادر هسبريس من عين المكان أوردت أن الجاني، وهو رجل تعليم كان في حالة هيجان، أطلق الرصاص من بندقية صيد على الضحايا، حيث أصاب دركيا من بين الفرقة التي تدخلت لإيقافه.

ولم تمض إلا ساعات قليلة حتى جرى إيقاف الجاني الذي فرّ إلى أحد الدواوير المجاورة، ليتم نقله إلى مقر الدرك الملكي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

المصادر أوردت أن هالكيْن اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة، مشيرة إلى أن خلافا نشب مع الجاني جعله يطلق الرصاص من بندقية صيد.