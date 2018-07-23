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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في إطلاق رصاص حي ضواحي أزرو
شهدت منطقة "حشادة" بجماعة تكريكرة ضواحي مدينة أزرو، ليلة أمس الأحد، جريمة شنعاء إثر مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين يوجدون في وضع صحي محرج بالمستشفى.
مصادر هسبريس من عين المكان أوردت أن الجاني، وهو رجل تعليم كان في حالة هيجان، أطلق الرصاص من بندقية صيد على الضحايا، حيث أصاب دركيا من بين الفرقة التي تدخلت لإيقافه.
ولم تمض إلا ساعات قليلة حتى جرى إيقاف الجاني الذي فرّ إلى أحد الدواوير المجاورة، ليتم نقله إلى مقر الدرك الملكي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
المصادر أوردت أن هالكيْن اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة، مشيرة إلى أن خلافا نشب مع الجاني جعله يطلق الرصاص من بندقية صيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
عند الهيجان لا يتحكم في نفسه الانسان
الشيطان طغى ولا تنفعه الندامة
الغضب: هو تصرف لا شعوري وانفعال يهيج الأعصاب ويحرك العواطف ويعطل التفكير ويفقد الاتزان ويزيد في عمل القلب ويرفع ضغط الدم ويزداد تدفقه على الدماغ وتضطرب الأعضاء ويظهر ذلك بجلاء على ملامح الإنسان فيتغير لونه وترتعد فرائسه وترتجف أطرافه ويخرج عن اعتداله وتقبح صورته ويخرج عن طوقه فاٍن لم يكبح جماح نفسه تفلت لسانه فنطق بما يشين من الشتم والفحش بما يندم عليه ولات ساعة مندم , وامتدت يده لتسبقه إلى الضرب والعنف والقتل .
والى اين نحن ماضون ؟؟؟
جرائم قتل وانتحار واغتصاب وتحرش واعتداء بالسلاح الابيض وقطع طريق هذا ماآلت اليه اخبار هذه البلاد
اللهم نسألك السلامة