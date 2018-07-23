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الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في إطلاق رصاص حي ضواحي أزرو

قتلى وجرحى في إطلاق رصاص حي ضواحي أزرو

قتلى وجرحى في إطلاق رصاص حي ضواحي أزرو
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:50

شهدت منطقة "حشادة" بجماعة تكريكرة ضواحي مدينة أزرو، ليلة أمس الأحد، جريمة شنعاء إثر مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين يوجدون في وضع صحي محرج بالمستشفى.

مصادر هسبريس من عين المكان أوردت أن الجاني، وهو رجل تعليم كان في حالة هيجان، أطلق الرصاص من بندقية صيد على الضحايا، حيث أصاب دركيا من بين الفرقة التي تدخلت لإيقافه.

ولم تمض إلا ساعات قليلة حتى جرى إيقاف الجاني الذي فرّ إلى أحد الدواوير المجاورة، ليتم نقله إلى مقر الدرك الملكي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

المصادر أوردت أن هالكيْن اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة، مشيرة إلى أن خلافا نشب مع الجاني جعله يطلق الرصاص من بندقية صيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مهاجر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:04
يارب السلامة
عند الهيجان لا يتحكم في نفسه الانسان
الشيطان طغى ولا تنفعه الندامة
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63
2 - الطمع القاتل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:06
اللهم انك رحيم الطف بعبادك .اللهم اغفر لهم جميعا يارب ..حسره و ماساه حقيقيه .....اعباد الله اتقوا الله راه وسخ الدنيا يبقى فيها ...(الطمع القتال)
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54
3 - اللهم ان هذا منكر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:07
لو كانت الدولة تنزل أقصى العقوبات على جناة كهذا والزج بهم في سجون انفرادية لايذوقون فيها بردا ولا سلاما لما استطاعوا القيام بأفعال كهذه ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد
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24
4 - الخليل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:08
عار ان ينتمي القاتل لهيئة رجال التعليم ، لقد اساء لاسرة التربية والتعليم اكثر كن إساءته لنفسه ولأسرته ومهما كان نوع النزاع لا يمكن ان يصل الى استعمال السلاح وإزهاق الأرواح وكانه يعيش في عصر الويسترن.
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-32
5 - تعليق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:11
لا حول ولا قوة إلا بالله المجرمون في من جميع الفئات المجتمع
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25
6 - حميد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:14
الغضب سبب في العديد من الجرائم.اللهم احفظنا واياكم
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33
7 - الغضب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:14
أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : مُرْنِي بِأَمْرٍ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ حَتَّى أَعْقِلَهُ ، قَالَ : لاَ تَغْضَبْ ، فَأَعَادَهُ عَلَيْهِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ : لاَ تَغْضَبْ.
الغضب: هو تصرف لا شعوري وانفعال يهيج الأعصاب ويحرك العواطف ويعطل التفكير ويفقد الاتزان ويزيد في عمل القلب ويرفع ضغط الدم ويزداد تدفقه على الدماغ وتضطرب الأعضاء ويظهر ذلك بجلاء على ملامح الإنسان فيتغير لونه وترتعد فرائسه وترتجف أطرافه ويخرج عن اعتداله وتقبح صورته ويخرج عن طوقه فاٍن لم يكبح جماح نفسه تفلت لسانه فنطق بما يشين من الشتم والفحش بما يندم عليه ولات ساعة مندم , وامتدت يده لتسبقه إلى الضرب والعنف والقتل .
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31
8 - simo agadir الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:16
يا ربي السلامة . انا يصحابلي فلول شي عملية ارهابية . واخا راها بحاها . الله ارحم الموتى و يشافي الجرحى و من بينهم الدركي اثناء اداء مهامه
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11
9 - kattani simo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:17
ان لله واليه راجعون اين هي المراقبة النفسية والطبية لمن يحملون السلاح لابد من مراجعة جدرية لقوانين حمل السلاح يجب ان تتكفل الدولة بهذا السلاح ولاتعطيه الا في مواسم الصيد وبشروط صارمة وتسترجعه فور نهايته واي تاخير يجب زجر صاحبه لماذا هذا التسيب هل اصبحت ارواح المغاربة رخيصة لهذه الدرجة اين انتم يامسؤولين فيقو من سباتكم لان الضغط يولد الانفجار
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15
10 - simo 74 الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:33
يجب تطبيق الاعدام .في المغرب .لتكون عبرة للجميع .
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7
11 - فاجعة بحق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:33
يارب لطفك ماهذا الذي يحدث ؟؟؟
والى اين نحن ماضون ؟؟؟
جرائم قتل وانتحار واغتصاب وتحرش واعتداء بالسلاح الابيض وقطع طريق هذا ماآلت اليه اخبار هذه البلاد
اللهم نسألك السلامة
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12 - saidr الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:45
هذا الغضب مع قلة الإيمان أو القرقوبي مخلط مع أم الخبائث والمخدرات،رجل تعليم غير متعلم ولامؤدب,الرحمة للضحايا.....
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0
13 - نورالدين الاثنين 23 يوليوز 2018 - 12:53
لو علم هذا القاتل ان الإعدام ينتظر القتلة لما تجرأ و ارتكب هذه الجريمة. و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب
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14 - martin pres du kiss الاثنين 23 يوليوز 2018 - 13:10
tant que nous eloignons de DIEU ..Allah s'eloigne de nous..il nous laisse a satan qui a desobei a DIEU et avoir juré de faires des brebis egarés ses poursuivants..SES condisciples .Revenons a Allah il est clement et accepte toujours les revenant vers lui.il leur accorde son pardon tant qu'ils sont de nonne foi...ALLAHOU RAOUFOUNE BI3IBADIH....les derniers jours pour le grand appocalypse s'annonce.que Dieu aie pitié de nous.....AMINE
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15 - سمحمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 13:17
لو كانت عدالة في هدا البلد مااحتاج هدا الرجل ان يأخد حقه بيده والرصاص حسبنا الله ونعم الوكيل
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16 - عبد الكريم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 13:19
هذه الحادثة بسبب غياب العدالة في بلادنا واسنا د الأمور للمرتزقة كان الله في عونك يا أستاذ كان هذا درسا لمحيطك الفاسد وان لم اعرف الأسباب الحقيقية
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