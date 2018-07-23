فتح بحث قضائي في وفاة "متشرد" بالشارع العام

هسبريس من مراكش

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص في بداية عقده الثالث كان يعيش حالة التشرد، عثر على جثته بإحدى الحدائق العمومية القريبة من سوق الربيع، التابع لتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى مكان الحادث، من أجل القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الضحية نقلت إلى قسم الطب الشرعي، من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.