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الرئيسية | حوادث | فتح بحث قضائي في وفاة "متشرد" بالشارع العام

فتح بحث قضائي في وفاة "متشرد" بالشارع العام

فتح بحث قضائي في وفاة "متشرد" بالشارع العام
هسبريس من مراكش
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:05

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص في بداية عقده الثالث كان يعيش حالة التشرد، عثر على جثته بإحدى الحدائق العمومية القريبة من سوق الربيع، التابع لتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى مكان الحادث، من أجل القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الضحية نقلت إلى قسم الطب الشرعي، من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الطنجاوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:24
عندما مات قامت كل الأجهزة بدورها . لكن عندما كان حيا لم يلتفت إليه أحد. كان عليهم تركه في الحديقة لتأكله الحشرات وتغطيه التربة.
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25
2 - للآسف الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:28
يجب ان يفتح التحقيق اولا لماذا مثل هؤلاء المواطنون يتشردون بالشارع في اوطانهم ، بعد ذلك نبحث عن اسباب وفاته، يقول المثل الشعبي "البكاء وراء الميت خسارة"
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19
3 - الضمير الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:38
المتشرد عرف موتا معنويا قبل ان تفارق روحه الجسد الذي داق المر و الذل و العذاب
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4 - Ahmed Fedfane الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:39
يجب فتح تحقيق في اسباب التشرد و ليس اسباب وفاة المتشرد
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