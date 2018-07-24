الدرك الملكي يحيل موقوفيْن على "ابتدائية مراكش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت ضواحي مراكش، شخصيْن أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بـ"عاصمة النخيل"، بعد إيقافهما خلال حملة تمشيطية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أحد الموقوفيْن المذكوريْن كان تحت تأثير استهلاك حبوب الهلوسة وقام بترويع شوارع مدينة تامنصورت، بمهاجمة النساء والفتيات وضربهن والتحرش بهن بشكل خطير من خلال ملامسة المناطق الحساسة من أجسادهن بالساحات العمومية.

ومكنت الحملة المذكورة من إيقاف شخص ثان كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من لدن مصالح ولاية أمن مراكش، بعدما خرج من مخبئه من أجل اقتناء أغراضه من متجر قريب من وكره، حيث ظل مختفيا لأزيد من أربع سنوات بأحد دواوير جماعة حربيل.