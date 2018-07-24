القضاء يحقق مع مستشارة جماعية بتهمة الارتشاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت جلسات التحقيق مع مستشارة جماعية، منتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أوقفها الأمن الوطني بمراكش متلبسة بتسلم رشوة من إحدى الأسر مقابل تسهيل الحصول على منصب شغل لابنتهم في المجلس البلدي.

وكان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قرر إيداع النائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل سجن الوداية، على ذمة التحقيق في النازلة. بينما قالت مصادر هسبريس إن المستشارة الجماعية جرى إيقافها متلبسة بتسلم مبلغ 1000 درهم خارج مقر المقاطعة.