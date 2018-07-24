24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش (5.00)

  2. صفاء وهناء بمهرجان الشواطئ (5.00)

  3. أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)

  4. وجوهٌ مقنعة.. حين تدمر شخصيتنا الافتراضية حياتنا الواقعية (5.00)

  5. منير الحدادي يرافق نادي برشلونة في جولة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | محاكمة منتحل صفة أمني بتهمة النصب والاحتيال

محاكمة منتحل صفة أمني بتهمة النصب والاحتيال

محاكمة منتحل صفة أمني بتهمة النصب والاحتيال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:20

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها مع شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة.

وأحالت الفرقة الأمنية على النيابة العامة بمراكش المعني بالأمر، حيث كشفت المعطيات الخاصة بالبحث تورط المشتبه فيه في تزويد مسير إحدى شركات الأمن الخاص بشواهد مهنية منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأخير الذي سبق له استعمالها في التعريف بخدماته ومحاولة الحصول على صفقات للحراسة لدى مجموعة من الزبناء، قبل أن يتم توقيفه في وقت سابق وتقديمه أمام العدالة.

كما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه الرئيسي متورط أيضا في سلب ضحيتين مبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 ألف درهم، وذلك مقابل وعود بالتوسط لفائدتهما في التوظيف في أسلاك الأمن الوطني والحصول على رخص خاصة بأنشطة تجارية مقننة، فضلا عن انتحال صفة مسؤول مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل النصب على ضحاياه.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز مجموعة من القرائن، عبارة عن مذكرات ووثائق تتضمن توثيقا لعملياته الإجرامية، فضلا عن هواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول يحتوي صورا ونماذج للوثائق الإدارية المزيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زورو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:56
قانونا من حق اي مواطن اذا استوقفه رجل الامن ان يطلب منه بطاقته المهنية لرؤيتها والتاكد من ان الواقف امامه هو حقا رجل شرطة، يكتفي بالنظر الى البطاقة عن قرب دون لمسها هكذا ينص القانون وهذا الحق لا يعلمه معظم الناس والقانون لا يحمي المغفلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.