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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن تدحض اتهامات فرنسية بشأن "واقعة جنسية" بمراكش

مديرية الأمن تدحض اتهامات فرنسية بشأن "واقعة جنسية" بمراكش

مديرية الأمن تدحض اتهامات فرنسية بشأن "واقعة جنسية" بمراكش
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:00

تعقيبا على تصريحات أدلت بها مواطنة فرنسية للصحافة ببلدها بعد أن غادرت المغرب عقب قضاء يوم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، وليس داخل فندق كما صرحت بذلك.

وأوردت مديرية الأمن في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن التدخل الأمني كان تفاعلا مع شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وأضاف البلاغ أنه تمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاد جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلافا للتصريحات المنشورة، التي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنها رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، و"هو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب".

وشدد المديرية على نفي ما نشر، بما فيه "زعمها (المعنية بالأمر) أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة"، مؤكدة في المقابل أن توقيف المشتبه فيهما كان بناء على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني.

وكانت المواطنة الفرنسية قد قررت مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتروي له ما عاشته خلال فترة الحراسة النظرية.

وقد حكت المرأة الفرنسية، التي تنحدر من منطقة كولومب، الواقعة ضواحي باريس، أنها أمضت 30 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها الأحد 15 يوليوز بعد أن أدت كفالة بقيمة 5000 درهم.

وقالت إنها قررت مراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون "لكي أحكي له الكابوس الذي عشته، يجب على الناس أن يعرفوا أن العطلة في مراكش لا تكون دائماً جميلة؛ إذ حين يقع مشكل لن يكون هناك أحد للمساعدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - السلاوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:11
ما كاين لا ماكرون لا عبو الريح ...حصلتي خلصي ...
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7
2 - ولد حميدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:12
هل فرنسا تشرح لنا حيثيات اعتقال المغاربة عندها فلتقل ما تشاء ما دامت لم تدخل السجن
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21
3 - بيلوط الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:13
ههههههه شفتو الى مكانش عندك دليل قاطع بحال فيديو ولا شي حاجة كاع متسنى مديرية الأمن تقول اه كلامك صحيح حيت المخزن ميقد عليه هير بورتابل وتصوير كحجة عاد دوي .
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14
4 - رئيس الصيني الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:16
بدءت اسهم السياحة تسقط..فضائح يجب تذبيرها بذبلومسية...فعنذ الفرنسين ها ته الورطة امر عادي...عندنا تذخل القانون حسب الفئة الاجتماعية...واين هو بنورة صاحب الفعلة..
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7
5 - شمكار الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:17
لا تعودي إلى المغرب فهي بلد التعسفات،اقضي عطلتك في تركيا أو اسبانيا أو اليونان ،اما المغرب فحدث ولا حرج
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-9
6 - Ayoub الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:20
Madame arrêtez de prendre les Marocains pour des cons, vos saviez qu'il est marié? alors vous pouvez raconter votre salade Niçoise à Monsieur Macron, et la Police Marocaine a fait que son travail
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10
7 - mowatine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:20
مع الاسف الاوربيون يدعون الديمقراطية و تطبيق القانون ،خاصة اذا تعلق امر بمواطن من الدول النامية ولو كانت مخالفة بسيطة .
ولكن اذا قامت هذه الدول بتطبيق القانون عليهم يشكون فبي ذلك و يستعملون التضليل و الكذب .
السيدة ضبطت في حالة تلبس في شقة مع الشخص الذي خان زوجته التي هي من بلغت عنه الشرطة .
هذه خيانة زوجية يعاقب عليها القانون في العالم اجمع وليس فقط المغرب .
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12
8 - متابع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:21
مع كل اسف و لو اني مغربي ساصدق الرواية الفرنسية ولن اصدقه رواية الشرطة المغربية , و هذا هو الحال اللذي اوصلتومونا إليه في هذا البلد بسبب فسادكم و كذبكم و خداعكم اللذي اعتدناه فيكم مند الاستقلال
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9
9 - free thinker الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:22
انا اصدق المواطنة الفرنسية ولا اصدق المديرية العامة الكاذبة، منذ متى اصبح المغاربة صادقين؟ ثانيا ان كانت خيانة زوجية فما دخلها هي؟ عاقبو الرجل واتركوها في سلام، دبا اي شخص يقيم علاقة مع شخص آخر خاص يدير عليه البحث لكي يعرف هل هو متزوج ام لا؟ أخيرا دولة المخزن وشعب المرقة سيقول لك يجب احترام القانون في المغرب ههه، اذهب لتناشد بحقوقك والسمك الذي سيباع قريبا ببضع دراهم للغرب وان ستأكله بمئات الدراهم، وبقاو حاضيين شكون نعس مع شكون والثروات لي كيسرقها لا تهمكم يا شعب المرقة. انشري يا هسبريس
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