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كُتّاب وآراء
زوجان بمراكش يلاحقان اللاعب فجر بتهمة "السب"
نفت مصادر أمنية أن يكون لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق خيتافي الإسباني فيصل فجر قد قدم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لمتابعته بـ"الاعتداء اللفظي والسب والقذف في حق زوجين مغربيين".
وأوردت المصادر نفسها، في تصريح لهسبريس، أن زوجين مغربيين سجلا شكاية لدى مصالح الدائرة الأولى في شأن تبادل السب والشتم، مضيفة أن عناصر الأمن انتقلت إلى مكان الحادث بسوق ممتاز بالمدينة الحمراء، مؤكدة أن فجر لم تستمع له أية جهة أمنية لأنه لم يكن في محل إقامته لحظة استدعائه.
يذكر أن تقارير إعلامية أوردت أن فجر تشاجر مع زوجين مغربيين بأحد المراكز التجارية بمراكش بينما كانا ينتظران دورهما لأخذ صورة تذكارية معه، وأن الزوجين تقدما بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية بالدائرة الأولى بمراكش تتهم فجر بالسب والقذف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
إي حاجة فيها الدّحاس بعدو عليها...واش إذا ما تصوّرتوش مع فيصل فجر غادي تموتو ؟؟؟
آشنو غادي تديرو بالتصويرة لو كان ما كانتش النية أنكم تنشروها في حسابات التواصل باش تديرو لراسكم الإشهار ؟ لاعبوا الفريق الوطني معروف أن المغاربة كلهم كايبغيوهم سواء اللي تصورو معاهم أو اللي ما تصوروش إدن علاش غادي تمشيو تفتشو بيدكم على صداع الراس ليكم ولغيركم ؟
واخا يجيبو كاس العالم واخا يكونو مضلومين خاصهم هما لي يعطيو القدوة للشباب
حطو رجليكوم للارض من تواضع لله رفعه
ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ