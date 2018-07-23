زوجان بمراكش يلاحقان اللاعب فجر بتهمة "السب"

ابراهيم مغراوي من مراكش

نفت مصادر أمنية أن يكون لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق خيتافي الإسباني فيصل فجر قد قدم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لمتابعته بـ"الاعتداء اللفظي والسب والقذف في حق زوجين مغربيين".

وأوردت المصادر نفسها، في تصريح لهسبريس، أن زوجين مغربيين سجلا شكاية لدى مصالح الدائرة الأولى في شأن تبادل السب والشتم، مضيفة أن عناصر الأمن انتقلت إلى مكان الحادث بسوق ممتاز بالمدينة الحمراء، مؤكدة أن فجر لم تستمع له أية جهة أمنية لأنه لم يكن في محل إقامته لحظة استدعائه.

يذكر أن تقارير إعلامية أوردت أن فجر تشاجر مع زوجين مغربيين بأحد المراكز التجارية بمراكش بينما كانا ينتظران دورهما لأخذ صورة تذكارية معه، وأن الزوجين تقدما بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية بالدائرة الأولى بمراكش تتهم فجر بالسب والقذف.