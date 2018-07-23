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الرئيسية | حوادث | زوجان بمراكش يلاحقان اللاعب فجر بتهمة "السب"

زوجان بمراكش يلاحقان اللاعب فجر بتهمة "السب"

زوجان بمراكش يلاحقان اللاعب فجر بتهمة "السب"
ابراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:14

نفت مصادر أمنية أن يكون لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق خيتافي الإسباني فيصل فجر قد قدم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لمتابعته بـ"الاعتداء اللفظي والسب والقذف في حق زوجين مغربيين".

وأوردت المصادر نفسها، في تصريح لهسبريس، أن زوجين مغربيين سجلا شكاية لدى مصالح الدائرة الأولى في شأن تبادل السب والشتم، مضيفة أن عناصر الأمن انتقلت إلى مكان الحادث بسوق ممتاز بالمدينة الحمراء، مؤكدة أن فجر لم تستمع له أية جهة أمنية لأنه لم يكن في محل إقامته لحظة استدعائه.

يذكر أن تقارير إعلامية أوردت أن فجر تشاجر مع زوجين مغربيين بأحد المراكز التجارية بمراكش بينما كانا ينتظران دورهما لأخذ صورة تذكارية معه، وأن الزوجين تقدما بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية بالدائرة الأولى بمراكش تتهم فجر بالسب والقذف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مربي اجيال الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:27
فيصل فجر لاعب غير منضبط أخلاقيا يشتغل على وسائل الاتصال أكثر من الملعب
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-52
2 - ابو الياس الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:27
كانو بغاو يتصورو معاه . وﻻو بغاو يصورو منو.
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122
3 - رشيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:28
فيصل فجر فيه العياقا. داخل الملعب دائما تجده سباق للمشاكل مع اللاعبين.طريقة احتفلاته مبالغ فيها. تيبغي يبان بزاف فالكاميرا. شخصية ديالو فالملعب تتعكس شخصيتو. 100% مشاكس
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-30
4 - layali الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:28
خير الكلام ما قل ودل : تبعكيك وصافي
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69
5 - dak الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:31
أ عباد الله. راه هذا واحد من وليداتنا إلي هازين راية بلادنا . وزايدون راهوما صغار فالسن حتى ولو سبني فساعة غضب فين هو المشكل. راه نفعه أكثر من خطئه . وحاجة أخرى قاليك سيدي عبد الرحمن المجدوب(أنا تايحسابني الناس تايحتارموني ساعا انا تانحترم راسي )
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-43
6 - nour الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:34
الكل أصبح يتحسن أدنى فرصة للابتزاز ايا كان حكومة نجوم ......
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26
7 - الله يهدي ما خلق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:34
دابا رجعت موضة غير اللي بغا يتشهر يمشي يستفز شي واحد أصلا مشهور ويرفع عليه دعوى قضائية: اتقوا الله يا عباد الله...
إي حاجة فيها الدّحاس بعدو عليها...واش إذا ما تصوّرتوش مع فيصل فجر غادي تموتو ؟؟؟
آشنو غادي تديرو بالتصويرة لو كان ما كانتش النية أنكم تنشروها في حسابات التواصل باش تديرو لراسكم الإشهار ؟ لاعبوا الفريق الوطني معروف أن المغاربة كلهم كايبغيوهم سواء اللي تصورو معاهم أو اللي ما تصوروش إدن علاش غادي تمشيو تفتشو بيدكم على صداع الراس ليكم ولغيركم ؟
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35
8 - mus الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:35
هاد ملاعبية مالهم منوضينها قتيلة و مدابزة!!!
واخا يجيبو كاس العالم واخا يكونو مضلومين خاصهم هما لي يعطيو القدوة للشباب
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-8
9 - محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:36
بالأمس أمين حاريث تسبب في حادثة سير مميتة واليوم نسمع فيصل فجر لو هؤلاء اللاعبين خارج المغرب لما تجرأ أحدهم على فعل ذلك ، لأنهم يعرفون أن القانون هناك لا يميز بين حاكم ولا محكوم التربية الناقصة
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-6
10 - med الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:37
أولا فجر ولد الناس لا يمكنه ابدا ان يقوم بفعل مثل هذا. وهو من عائلة امازيغية متأصلة.
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22
11 - ilyas الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:38
إنتضار أخد صورة تذكارية،من بعدها تلاسنات فين وصلتي يا ليام..التقيت بباولو مالديني في مدينة اكادير سنة 1997 كان في قمة التواضع،لاعب من خيرة المدافعين عبر التاريخ،كان يمشي مع زوجته دون مضايقة،، بقت الصورة في ذاكرتي،لم تكن الهواتف دو الكاميرا قد صنعت.كان الهاتف عند الأبهة فقط.
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13
12 - زيدود الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:43
باراكا من العياقة كولشى بغا يولي بنفسو .ميكو شويا و تسامحو قهرتونا بالعياقة سيرو تصورو مع الحيط و عطيونا التيقار
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12
13 - جيلالي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:44
الا كان هو قبيح كيف تقولو اش وصلهم ليه. ياك هما ف سوق ممتاز ويدخلو لسوق راسهم. حنا المغاربة فاش منوصلوش لداكشي ليبغينا كنقلبوها قباحة و البكى
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11
14 - باصاوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:53
هما لاش باغين اتصورو معه بعلوك ليس بمأدب امتاله لايعيرينه اهتمام (بصراحة فيه لعياقة )
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-1
15 - نور الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:59
قضية فاشلة من اولها، بحساب ارتكب شي جريمة، طلع السب و الشتم على هاد الحساب المغرب كله غادي يوقف امام المحاكم راه كلشي ماشي يسب كلشي، كيف قال واحد الاخر ما تصورتوش معاه قلتو نصورو منه.
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3
16 - حمودي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:03
لاعبي المنتخب طغاو من بعد كاس العالم كبرلهوم الشعب الشان بلا قياس هاد الشي غير تقصاو من الدور الاول في الرتبة الاخيرة في المجموعة اما كون دازو للدور التاني كون ما نعرف شنو دارو البارح حاريت ودبا فجر وغدا ما نعرف شكون
حطو رجليكوم للارض من تواضع لله رفعه
ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ
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-2
17 - بنعبدالسلام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:12
كنا سنصدق هذين الزوجين لو قالا لنا إن اللاعب هو من حاول أن يتصور معهما ولما رفضا شتمها وسبهما. ولكن بما أن هما من حاولا ان يتصورا مع اللاعب فلا يمكن لهذا اللاعب أن يسبهما لو لم يستفزاه أو تحرشا به. يجب فتح تحقيق دقيق في هذا الموضوع لأن رائحة الإبتزاز تُشَم من القضية وهذين الزوجين يبدو أنهما ليسا بريئين وشكايتهما ليس لسبب السب والشتم بل لأسباب أخرى معروفة."الله اقْنْعْنا"
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0
18 - كمني الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:17
السؤال المطروح لماذا جل المشاكل التي يتورط فيها الاعبين والا بطال تقع خصوصا بمراكش يجب إيجاد حل لهذه المعضلة. حتى يجنب أبطالنا هذه المنازعات .
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