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كُتّاب وآراء
الشرطة تصل إلى سارق محل تجاري بالحي الحسني
تمكنت مصالح المنطقة الأمنية بالحي الحسني بالدار البيضاء من توقيف المشتبه فيه في سرقة محل تجاري تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كان قد تم تداول شريط فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه بعد إجراء أبحاث وتحريات منذ حدوث الواقعة، يوم الجمعة الماضي، شملت إنجاز خبرة علمية وتقنية على الفيديو الذي وثق عملية السرقة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الأمر مكن العناصر الأمنية بالحي الحسني من التوصل إلى هوية المشتبه في تورطه في فعل السرقة، وضبط مكان تواجده.
فور ذلك، انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وتمكنت من توقيف الشاب البالغ من العمر 33 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على مجريات البحث منذ بدايته.