24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)

  2. إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش (5.00)

  3. صفاء وهناء بمهرجان الشواطئ (5.00)

  4. أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)

  5. وجوهٌ مقنعة.. حين تدمر شخصيتنا الافتراضية حياتنا الواقعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ليتواني يصل إلى المغرب بكيلوغرامات من الكوكايين

ليتواني يصل إلى المغرب بكيلوغرامات من الكوكايين

ليتواني يصل إلى المغرب بكيلوغرامات من الكوكايين
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:10

أوقفت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، مواطنا ليتوانيا، يبلغ من العمر 23 سنة، بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو بالبرازيل، في انتظار العبور في اليوم نفسه في اتجاه مطار فريتاون بسيراليون، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق عن ضبط 8 كيلوغرامات و530 غراما من مخدر الكوكايين معبأة بإحكام داخل علب بلاستيكية ومعدنية ضمن أمتعته الشخصية، فضلا عن حجز 16 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 يورو ضبطت بحوزته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Tarik الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:34
Je me demande que font les autorités Brésilienne leurs douanes sont de vrais passoires ou bien c'est la corruptions qui règne au passage des frontières ??? trop c'est trop c'est chaque jour une ou deux personnes qui se font arrêté a cette endroit
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:11
شكرا لرجال الامن المغربي الذين يقومون بالتصدي لكل من يحاول أن يفتن بأينائنا وينشر الرذيلة بينهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.