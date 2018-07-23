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كُتّاب وآراء
ليتواني يصل إلى المغرب بكيلوغرامات من الكوكايين
أوقفت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، مواطنا ليتوانيا، يبلغ من العمر 23 سنة، بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو بالبرازيل، في انتظار العبور في اليوم نفسه في اتجاه مطار فريتاون بسيراليون، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق عن ضبط 8 كيلوغرامات و530 غراما من مخدر الكوكايين معبأة بإحكام داخل علب بلاستيكية ومعدنية ضمن أمتعته الشخصية، فضلا عن حجز 16 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 يورو ضبطت بحوزته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.