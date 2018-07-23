24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)

  2. إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش (5.00)

  3. صفاء وهناء بمهرجان الشواطئ (5.00)

  4. أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)

  5. وجوهٌ مقنعة.. حين تدمر شخصيتنا الافتراضية حياتنا الواقعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط شاب من الطابق الثالث لمبنى في عين دريج

سقوط شاب من الطابق الثالث لمبنى في عين دريج

سقوط شاب من الطابق الثالث لمبنى في عين دريج
هسبريس من وزان
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:05

فارق الحياة شاب عشريني بجماعة عين دريج، في إقليم وزان، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لأحد المباني بناء على أسباب ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث فإن الشاب فارق الحياة بعدما ألقى بجسده من أعلى بناية، وردّت المصادر نفسها ما جرى إلى انتحار سبقته معاناة الضحية من اضطرابات نفسية وامتناعه عن تناول الدواء مؤخرا.

وقد جرى فتح تحقيق قضائي في الموضوع؛ إذ تمت معاينة جثة الهالك وجرى توجيهها إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج التشريح الطبي الشرعي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة بكل دقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:19
حتى المحررون أصبحوا يخجلون من عنونة مثل هذه الأخبار ب "انتحار" .. بزاف هادشي ! واش ولات بلادنا قاعة انتظار لجهنم ؟؟
الحق يقال.. الحياة لم تعد تطاق في هذا الوطن ..
الله يعفو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:32
من خلال تجربتي في محيطي العائلي، يجب الانتباه للمريض نفسيا او عصبيا ويجب ان نكون قريبا منهم لانهم يشعرون بالوحدة وعدم مبالات الاخرين. وحتى مع تهدئتهم بالادوية، فان فكرة الانتحار تراودهم كل مرة.
لذى يجب ان نقترب منهم أمثر ونعبر لهم عن حبنا لهم وتشبثنا بهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.