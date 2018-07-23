سقوط شاب من الطابق الثالث لمبنى في عين دريج

هسبريس من وزان

فارق الحياة شاب عشريني بجماعة عين دريج، في إقليم وزان، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لأحد المباني بناء على أسباب ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث فإن الشاب فارق الحياة بعدما ألقى بجسده من أعلى بناية، وردّت المصادر نفسها ما جرى إلى انتحار سبقته معاناة الضحية من اضطرابات نفسية وامتناعه عن تناول الدواء مؤخرا.

وقد جرى فتح تحقيق قضائي في الموضوع؛ إذ تمت معاينة جثة الهالك وجرى توجيهها إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج التشريح الطبي الشرعي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة بكل دقة.