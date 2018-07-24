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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة ناشطة في "الكريساج" بآيت عميرة

تفكيك عصابة ناشطة في "الكريساج" بآيت عميرة

تفكيك عصابة ناشطة في "الكريساج" بآيت عميرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:30

أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة في توقيف 8 أشخاص، ضمنهم فتاتان، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

الموقوفون المنحدرون من مناطق بلفاع وآيت اعميرة كانوا موضوع شكايات لعدد من الضحايا في أماكن متفرقة من إقليم اشتوكة آيت باها، سبق وأن سلبوهم ما بحوزتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال دراجات نارية.

وحُجزت لدى الموقوفين ثلاث دراجات نارية يستعملونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية والفرار، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء، وهم من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة والنشل واعتراض السبيل.

ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك آيت اعميرة، من أجل تعميق البحث معهم ومواجهتهم بالضحايا، كما أُحدِثت بالمركز ذاته خلية أمنية مكلفة بتلقي شكايات ضحايا عمليات النشل والتجاوب الفوري مع شكاياتهم.

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