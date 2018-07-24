24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤتمر القومي الإسلامي يرفض "قانون القومية"
- أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
- محمد بنسعيد آيت يدر
- عبد المولى عبد المومني
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟
أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)
وجوهٌ مقنعة.. حين تدمر شخصيتنا الافتراضية حياتنا الواقعية (5.00)
- العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة - (95)
- اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية - (89)
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟ - (87)
- ناجية من مجزرة أزرو - (65)
- تقرير يرصد الإقبال على التدين ويحذر من تفكيك "الإسلام المغربي" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة ناشطة في "الكريساج" بآيت عميرة
أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة في توقيف 8 أشخاص، ضمنهم فتاتان، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء.
الموقوفون المنحدرون من مناطق بلفاع وآيت اعميرة كانوا موضوع شكايات لعدد من الضحايا في أماكن متفرقة من إقليم اشتوكة آيت باها، سبق وأن سلبوهم ما بحوزتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال دراجات نارية.
وحُجزت لدى الموقوفين ثلاث دراجات نارية يستعملونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية والفرار، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء، وهم من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة والنشل واعتراض السبيل.
ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك آيت اعميرة، من أجل تعميق البحث معهم ومواجهتهم بالضحايا، كما أُحدِثت بالمركز ذاته خلية أمنية مكلفة بتلقي شكايات ضحايا عمليات النشل والتجاوب الفوري مع شكاياتهم.