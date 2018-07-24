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الرئيسية | حوادث | ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية

ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية

ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:00

جدران وأبواب مثقوبة بالرصاص، وسيارة تحوّلت خلفيتها إلى ما يشبه غربالا نسجت ثقوبه رصاصات كسر أزيزها، مساء أمس الأحد، صمت دوار حشادة بضواحي مدينة أزرو، في فاجعة خلّفت سقوط ثلاثة قتلى، وأربعة مصابين نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إقدام شخص متقاعد على إطلاق رصاص بندقيته بشكل عشوائي على كل من صادفه في الطريق.

بدر واحد من ضحايا فاجعة دوار حشادة، كان يتناول وجبة خفيفة في باحة منزله رفقة أفراد أسرته، قبل أن يتوجه إلى مَرْج في ملكيته ليسقي أشجار العرعار، ثم التحقت به زوجته، وفجأة سُمع دوي إطلاق الرصاص في الدوار، وتعالى معه صراخ زوجته، مُخبرا بأنّ الرجل الذي غادر بيت أسرته ضاحكا أردتْه رصاصات غادرة، وهو منهمك في عمله.

تروي أخت بدر، لهسبريس، تفاصيل المشهد التراجيدي، الذي عاشه دوار حشادة، قائلة: "كان صراخ زوجته يمزّق الأفق، خرجنا لنستطلع الأمر، وحين وصلنا أطلق علينا الجاني النار، أصابني في رجلي. خرج عمي بدوره فأطلق عليه النار، وفررنا إلى البيت، لكنه لحقنا، وشرع في إطلاق الرصاص علينا من النافذة، وكان يصرخ: سأصفّيكم واحدا واحدا"

من أحد الدواوير المجاورة قدمتْ أخت أخرى لبدر، بعد أن وصلها خبر إطلاق الرصاص على أخيها، وحين وصلت إلى بيت أسرتها، هي وزوجها، وجدت الشخص الذي أردى أخاها جنب الباب، يطلق الرصاص على القفل أملا في كسره، لتصفية من يوجد في الداخل، كما توعّدهم. "لو تمكّن من الدخول إلى البيت لقتلهم جميعا"، تقول السيدة وهي لا تزال تحت هول الصدمة.

حين لمَح الجاني، الذي كان يشتغل أستاذا وهو الآن متقاعد، أخت بدر وزوجها، صوّب نحوهما فوّهة بندقيته، وأطلق عليهما النار. "دفعني زوجي أمامه ليحميني، وكان يترجّى الجاني أن يكف عن إطلاق الرصاص علينا، لكنه لم يأبَه به، فأصابته رصاصة أسقطته أرضا، ثم شرع في إطلاق الرصاص عليَّ. طارت قطعةُ لحم من يدي. وكنت أرى صدري يخترقه الرصاص وأنا أحاول الفرار والجاني يلاحقني"، تقول المتحدثة.

كانت أخت بدر تجري وسط حارات الدوار، الذي كان مسرحا للجريمة الشنعاء، مناشدة أهل الدوار أن ينقذوها من موتٍ يلاحقها، "لكن الناس، تقول الناجية، أغلقوا أبواب ونوافذَ بيوتهم، وظللتْ وحدي في مواجهة الجاني، إلى أن تمكنت من الاختفاء وسط مَرج من القصب، ومكثت هناك أرقبه وهو يدخن، وكان ينتظر أن أخرج ليطلق النار علي".

المشهد المأساوي الذي عاشته أخت بدر، ازدادت فصوله قتامة، حين حاولت أن تهرب عبر قناة ماء بالقرب من مَرج القصب، الذي كانت تختفي فيه، فإذا بها تجد أخاها غارقا في دمائه هناك، وكان أن مرّتْ سيارة، فما كادت ترجو سائقها أنْ ينقذها، حتى ظهر الجاني، ففرّ صاحب السيارة، وظلت هي في مواجهة الرصاص، حيث أصيبتْ في رجليْها، ورغم ذلك واصلت الهروب، إلى أن صادفت صاحب دراجة نارية هو من أنقذها، ونقلها إلى دوار أيت يحيا وعلا، حاملة معها ألم فقدان أخيها وزوجها.

وفيما لا تزال التحقيقيات جارية مع الجاني لمعرفة أسباب إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي هزّت دوار حشادة، يعتصر الألم صدور أهل الضحايا الثلاثة، الذين صرعهم الجاني. آلام تعبّر عنها أم أحد الضحايا بالقول: "حتى عقوبة ما تبرد ليا غدايد فراق ولدي، كان ضاحك ومشا يقضي شغالو حتى قتلو، أي عقوبة عطاوه ما تقنعنيش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - وكواك الحق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:07
اللهم الطف بنا يااااااااارب
أخشى على مغربي الحبيب من الفتن
الإعلام رديئ و التوعية غائبة و القيم تنهار و الغلاء يستفحل و البطالة تسود و الجهل ينتشر و حب المال أصبح غاية و الدين أصبح حبيس المسجد و المعاملات تنهار ...إلا من رحم ربي
رحم الله الموتى و جعل شهداء عند الله و صبر جميع الأهل و الأحباب
و ردنا الله لديننا و قيمنا و أصالتنا و تسامحنا آمين
و إنا لله و إنا إليه راجعون
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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44
2 - rajae الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:08
حسبنا الله ونعم الوكيل.ان لله وإن إليه راجعون
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22
3 - souad الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:12
ان لله وان اليه راجعون الله يرحم الضحايا والمصابون الله يشافهم و للمجرم العقوبات القصوى
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15
4 - أبو هيام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:14
الإعدام ولا شيء غيره لهذا المجرم الذي أسقط أرواحا بريئة،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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27
5 - ناجز الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:16
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الغضب نار لا يطفيها الا الوضوء
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12
6 - H MEN الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:17
بنادم سمع القرطاس سد الباب والشرجم وخلا rambo يقتل ويهدم.هادشي بحال السينما,الضحية مخبعة والقاتل تيتكيف وتيتسنا بحال الا ماكاين امن في البلاد
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7 - ما نعرف الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:18
كاين ربي كيشوف كلشي . من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
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8 - alfa الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:20
je ne sais pas qu il est le probleme,mais il est interdit de vendre ou de fabrique les balls de boule car il fait des dommages fatale
il est interdit de la vendre au usa vue il ne vise pas la sible mais aussi l entourage
mais le maroc et encore sous develope
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0
9 - عبدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:20
الله يحفظ مجتمع زيدو على الفقر دابا ولى حتى الاجرام و القتل من هنا تبدؤ نهاية الاوطان.
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10 - maghribi84 الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:22
انا لله و انا اليه راجعون اللهم الطف بنا
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11 - Rachid الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:22
يجب منع حمل السلاح الناري في المغرب... راه غي السيوف و الجناوة ودايرين بيهم حالة المجرمين ....
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12 - abo hiba الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:23
إن لله وإنا إليه راجعون ماعليكم إلا الصبر خليو الأمر لله الواحد القهار
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13 - Samya الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:24
خيل إلي اني أشاهد فلم مروع.فادا بها الحقيقة.مصيبة وكارتة بكل المقاييس.بأي نفسية سيعيش أهل الضحايا الشهداء!اللهم ارزقهم الصبر الجميل.وللضحايا جنة الفردوس.يخرج الانسان من بيته لا يدري ايرجع ام لا.ومادامت العقوبات يتبعها العفو لازلنا نسمع الغرائب.يا ربي السلامة.ألطافك يا رب.
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14 - عبدالله الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:26
لاحول ولاقوة الا بالله إن لله وإنا إليه راجعون..الإعدام في أقرب وقت ..نحن بعيدين منكم وتالمنا لمعاناتكم
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15 - صاغرو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:26
السؤال الحقيقي ماذا تفعل بندقية عند إنسان غير سوي والباقي تفاصيل.
ثانيا قبل اعطاء الدروس والتسابق لاظهار الذكاء والعياقة.
لنطرح سؤالا واحدا الن نكون مثل ذلك المريض لو توفرت لدينا بندقية وماذا توفرنا على قنبلة نووية.
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16 - مريم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:28
لا حول و لا قوة إلا بالله، إنَّا لله و إن إليه راجعون. قصة مؤلمة حقا. اللهم ارحم القتلى و اغفر لهم و أدخلهم فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين، و ارزق أهلهم الصبر و السلوان.
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17 - غالبا انتقام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:28
هاذا المشهد الكابوسي هو غالبا رغبة انتقامية لدى الجاني من هذه الأسرة. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الملف مع الإشارة إلى أن صوت الرصاص الملعلع لم يشفع لقدوم الدرك على وجه السرعة.
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18 - maghrebimohajer الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:29
أهذا هو المغرب الذي يقولون عنه بلد الامن ?
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19 - Amine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:32
من زعم أننا في دولة الحق و القانون والله يستحق رجم الشياطين. أي دولة و أي قانون ؟ غابة من الحيوانات الضالة تنهش في بعضها ليل نهار، لاتربية، لا أخلاق غير السيبة و الفساد و الابتزازات من كل من هب و دب و أولهم رجال السلطة النيام الذين لا ينفعون في شيء. لنا الله وحده لاشريك له في هذا الوطن الممزق. إنا لله و إنا إليه راجعون.
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20 - dahah ahmed الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:32
لا حول ولا قوة الا بالله و حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون مهما كان السبب الله يرحم الموتى والله اصبر ذويهم
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21 - محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:33
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم
واش غير لي سخن عليه راسو إنوض إبدا إضرب فعباد الله هدا راه الإعدام ماكفيش هدا خاص تسلخو حي إتقطعوا ليه صباعوا واحد بواحد عاد إديه عاد رخليه وتجبد ليه عنيه وحد بوحد عاد خوي عليه لسيد ديال 40 عاد كمل بعائلتوا كولها العائلة لي إتزاد فيها بحال هدا خاص النسل ديالها إتقطع
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22 - sovial الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:34
لا حزلة ولا قوة الا بالله الله يرحمهم مساكين والله يصبر عائلتهم اقول للمنضمة الي كتعارض حكم الإعدام واحملهم المسؤلية واصفهم بألنهم هم المجرمون فعلا الأعدام الإعدام الإعدام
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23 - ولد حميدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:39
لو كانت عندك كلاب ستدافع عنك اما البشر فلن ينقذك مثل صاحب السيارة الدي لم ينقدها و وجدت الخير في راكب دراجة و كما يقول المثل الفرنسي
Un chien ami mieux qu un ami chien
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24 - Hamido الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:40
مجتمع مريض وقابل للانفجار في اية لحضة.نءن تحت وطأة موروث ثقافي يجعلنا غير قابلين للتغيير.العقلية المغربية نتاج مؤسسات صورية تغطي خبث اصحاب القرار اللدين صنعوا اجيالا مريضة وقد ثورث هده الصفات للأجيال اللاحقة وأظن أن ساعة الهروب قد حانت فلا أمل في الأفق.
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25 - خليلوفيتش الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:42
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب إعادة النظر في شروط حيازة سلاح الصيد في المغرب
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26 - Elbouhali الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:42
كلما في الأمر قرات معانات القضاة في جريدتكم أنهم مغبونون وان السرطان ينخر أجسادهم فوالله لو كانت العدالة ماسمعنا هده الاخبار صاحب البندقية مظلوم انتهى مليونا من العاطفة
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27 - وجدي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:43
اللهم ارحم هؤلاء الضحايا واشفي باقي الجرحى واظن والله اعلم انها عملية انتقامية بين الجاني وهذه العائلة ويظهرمن خلال تصريح السيدة " يقول الجاني ساصفيكم واحدا واحدا" "كان يكسر القفل" ومطارة السيدة مما يعني انها عملية تصفية حسابات والله اعلم
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