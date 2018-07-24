توقيفات احتياطية لأعوان سلطة في إقليم شفشاون

هسبريس من الرباط

أقدم قائد الجبهة، التابعة لإقليم شفشاون، على اتخاذ قرار توقيف احتياطي في حق بعض أعوان السلطة المحلية، واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، ومصادرة خواتمهم الشخصية بسبب ما اعتبر "تقصيرا في الواجب المهني"، وتسترا على "خروقات في انتشار البناء العشوائي وزراعة القنب الهندي وغير ذلك"، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن القائد الملتحق حديثا بقيادة الجبهة قام باستفسار وتوقيف عون سلطة من دوار امزاجي، احتياطيا بخصوص تفشي ظاهرة البناء العشوائي والتساهل معها، وسط تضارب الآراء حول ما إن كان العون الموقوف أخبر رئيسه السابق أم لا.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن قرار التوقيف طال عون سلطة آخر من دوار تاغصة، لعدم تبليغ قائد قيادة الجبهة عن شحنة مخدرات، مشيرة إلى أنه تقرر توقيفه 15 يوما، مع سحب خاتم العمل منه. كما شمل القرار عوني سلطة، من جماعتي أوزكان ومركز أمتار بالإقليم ذاته، لأسباب مختلفة، وسط استياء من طريقة اشتغال ممثل السلطة المحلية الحالي.