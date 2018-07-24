24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟
- المغرب يتلمس الطريق نحو تحقيق المناصفة بتأنيث مهنة العدول
- براني تحاكي واقع الأسر المغربية بأغنية "خالتي"
- أكبر تاج في تزنيت
- مصالح أمن شيشاوة تفك لغز سرقة سعوديين
وجوهٌ مقنعة.. حين تدمر شخصيتنا الافتراضية حياتنا الواقعية (5.00)
ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية (4.50)
- العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة - (95)
- اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية - (89)
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟ - (88)
- رئيس الحكومة: الفقر يتراجع بـ50 % .. ونسبة النمو غير مسبوقة - (82)
- ناجية من مجزرة أزرو - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيفات احتياطية لأعوان سلطة في إقليم شفشاون
أقدم قائد الجبهة، التابعة لإقليم شفشاون، على اتخاذ قرار توقيف احتياطي في حق بعض أعوان السلطة المحلية، واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، ومصادرة خواتمهم الشخصية بسبب ما اعتبر "تقصيرا في الواجب المهني"، وتسترا على "خروقات في انتشار البناء العشوائي وزراعة القنب الهندي وغير ذلك"، وفق ما ذكرته مصادر محلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القائد الملتحق حديثا بقيادة الجبهة قام باستفسار وتوقيف عون سلطة من دوار امزاجي، احتياطيا بخصوص تفشي ظاهرة البناء العشوائي والتساهل معها، وسط تضارب الآراء حول ما إن كان العون الموقوف أخبر رئيسه السابق أم لا.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن قرار التوقيف طال عون سلطة آخر من دوار تاغصة، لعدم تبليغ قائد قيادة الجبهة عن شحنة مخدرات، مشيرة إلى أنه تقرر توقيفه 15 يوما، مع سحب خاتم العمل منه. كما شمل القرار عوني سلطة، من جماعتي أوزكان ومركز أمتار بالإقليم ذاته، لأسباب مختلفة، وسط استياء من طريقة اشتغال ممثل السلطة المحلية الحالي.