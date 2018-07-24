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جمركيون يفشلون تهريب "ويسكي" إلى بني انصار
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 07:40
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار من إفشال عملية تهريب كمية من الخمور داخل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.
تفتيش الجمركيين للسيارة مكنهم من العثور على 110 قنينة من نوع "ويسكي" مهربة من مليلية، ليتقرر إيقاف السائق البالغ 37 سنة من العمر، والمقيم بمدينة مليلية.
وقد تمت على الفور إحالة الموقوف على الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.