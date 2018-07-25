"وزارة الشباب" تنفي تسمم أطفال في مخيم الحوزية

هسبريس من الرباط

نفت وزارة الشباب والرياضة وجود أي حالة تسمم جماعي لأطفال المخيم الصيفي الحوزية بإقليم الجديدة، بسبب خلل في نظام التغذية المعتمد في المخيمات.

بلاغ توضيحي للوزارة، ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، قال: "بعد إجراء الفحوصات الطبية وتحليل عينات الأطعمة المقدمة داخل المخيم المذكور، من لدن المصالح الإقليمية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين عدم وجود أي حالة تسمم تذكر".

وجددت الوزارة، وفق المصدر ذاته، التزامها على مراقبة احترام مختلف الممونين لمقتضيات دفاتر التحملات بما يحفظ شروط السلامة الغذائية، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتخييم، داعية إلى "تخطي الحيطة والحذر في ترويج مثل هذه الشائعات التي لا تعمل سوى على زرع الهلع والخوف لدى أسر الأطفال المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم".

تجدر الإشارة إلى جمعية حماية المستهلك بأزمور قد أثارت، منذ أيام، قضية تسمم 24 طفلا داخل المخيم الصيفي الحوزية بإقليم الجديدة، نتيجة مشروب حليبي غير مخزن بطريقة سليمة وصحية.

وطالبت الجمعية الجهات الوصية على قطاع التخييم باتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لضمان شروط الصحة والسلامة بالمخيمات، على اعتبار أن روادها من الأطفال والأطر التربوية يندرجون في إطار فئات المستهلكين الواجب حمايتهم.