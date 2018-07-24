إيقاف مروج مخدرات فرّ بأصفاد أمنية بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لدائرة أناسي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء من إيقاف شخص من المتهمين بترويج المخدرات، كان قد فر وهو مصفد اليدين من داخل دائرة أمنية.

واستنفر الحادث العناصر الأمنية التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي منذ ليلة السبت الماضي، بعد لاذ المتهم بالفرار من داخل الدائرة الأمنية 38 مستغلا غفلة من الشرطي إلى وجهة غير معلومة.

وأطلقت العناصر الأمنية، طوال الأيام الماضية، مذكرة بحث على المتهم مصفد اليدين. كما اعتمدت على المخبرين من أجل الوصول إلى الشخص المعني، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليه من جديد في الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء بحفرة الشيشان بمولاي رشيد.

ونُقل المتهم إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث يجري التحقيق معه قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

وعمت حالة استنفار بالمنطقة الأمنية، خاصة أن المبحوث عنه سبق أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وله سوابق عدلية؛ وهو ما جعل مختلف المصالح تتحرك من أجل إيقاف المشتبه فيه.