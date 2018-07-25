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كُتّاب وآراء
حجز آلاف السجائر المهربة في ميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، من حجز 33 علبة كرتونية تضم 34400 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب؛ فيما جرى إيقاف شخصين لارتباطهما بالقضية ذاتها.
وأسفرت عملية مراقبة بالكلاب البوليسية المدربة لمقطورة العربة بمنطقة الشحن البحري عن حجز كمية السجائر المهربة، معبأة بإحكام داخل المقطورة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو إسبانيا، في وقت جرى فيه أيضا إيقاف سائقي الشاحنة من جنسية مغربية.
وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير القانوني.