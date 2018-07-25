24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. أكادير الفلسطينية (5.00)

  2. بلال مرميد يكتب: "مهرجان مراكش" الذي في خاطري (5.00)

  3. "جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)

  4. رفض إطلاق سراح جمركي متهم باختلاس الملايير (5.00)

  5. الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز آلاف السجائر المهربة في ميناء طنجة المتوسط

حجز آلاف السجائر المهربة في ميناء طنجة المتوسط

حجز آلاف السجائر المهربة في ميناء طنجة المتوسط
هسبريس من طنجة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:02

تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، من حجز 33 علبة كرتونية تضم 34400 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب؛ فيما جرى إيقاف شخصين لارتباطهما بالقضية ذاتها.

وأسفرت عملية مراقبة بالكلاب البوليسية المدربة لمقطورة العربة بمنطقة الشحن البحري عن حجز كمية السجائر المهربة، معبأة بإحكام داخل المقطورة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو إسبانيا، في وقت جرى فيه أيضا إيقاف سائقي الشاحنة من جنسية مغربية.

وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:24
شكرا على كل الجهود المبذولة في هذا الإطار ومزيدا من اليقظة والحذر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.