مصرع طفل في حادث مروري ناحية مدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، بإحالة جثة طفل (ز. ط)، يبلغ عشر سنوات من عمره، على قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد المعاينة أو التشريح الطبي من قبل طبيب مختص لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد تعرّضه لحادثة سير مميتة ناحية البروج.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس بأن سيارة خفيفة كانت قادمة في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/ الثلاثاء من البروج بني مسكين ناحية سطات، إلا أنها صدمت طفلا كان يهمّ بعبور الطريق الإقليمية رقم 3503 على مستوى أولاد عبد المولى، جماعة سيدي أحمد الخدير قيادة دار الشافعي، وأردته جثة هامدة على الفور.

الحادث استدعى انتقال ممثل عن السلطة المحلية بدار الشافعي، وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد افريحة سد المسيرة، التي قامت بمعاينة الحادث ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بسطات، واقتادت السائق إلى مركز الدرك والاستماع إليه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.